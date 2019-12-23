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ليس مجرد "نزلة برد".. أسباب وأسرار انسداد الأنف

ماذا تفعل إذا استمر أكثر من أسبوع؟

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن انسداد الأنف عادةً ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالباً ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريباً.

وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد على أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لأحد الأدوية.

وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

نزلة برد

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ليس مجرد "نزلة برد".. أسباب وأسرار انسداد الأنف
سبق

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن انسداد الأنف عادةً ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالباً ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريباً.

وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد على أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لأحد الأدوية.

وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
07:19 PM

ليس مجرد "نزلة برد".. أسباب وأسرار انسداد الأنف

ماذا تفعل إذا استمر أكثر من أسبوع؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
11,667

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن انسداد الأنف عادةً ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالباً ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريباً.

وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد على أسبوع يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لأحد الأدوية.

وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

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