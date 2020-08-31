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"سميراء" تسجِّل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بـ"كورونا"

تتعافى من الفيروس بنسبة 100 % للمرة الثانية

سجَّلت محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك تتعافى من كورونا بنسبة 100 % للمرة الثانية.

وكانت سميراء قد سجلت قبل أسابيع نسبة تعافٍ 100 % بوصفها أول محافظة بمنطقة حائل، إلا أنها عادت وسجلت حالة واحدة فقط، تعافت منها اليوم؛ ليصبح إجمالي الحالات (21) حالة، تعافت جميعها.

وجاءت بعد محافظة سميراء في التعافي الكامل محافظة موقق التي سجلت في 23 أغسطس نسبة تعافٍ 100 % من كورونا، تلتها في 25 أغسطس محافظة الشملي التي سجلت أيضًا نسبة تعاف 100 %، إلا أن المحافظتَين عادتا لتسجيل حالات جديدة؛ إذ سجلت موقق ثلاث حالات، وسجلت الشملي ست حالات، وما زالت الحالات نشطة في المحافظتين.

وبيّن جدول نشره "عبدالعزيز الطهيمي" إجمالي الحالات، بما فيها حالات التعافي، والحالات النشطة، والوفيات، في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة.

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"سميراء" تسجِّل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك تتعافى من كورونا بنسبة 100 % للمرة الثانية.

وكانت سميراء قد سجلت قبل أسابيع نسبة تعافٍ 100 % بوصفها أول محافظة بمنطقة حائل، إلا أنها عادت وسجلت حالة واحدة فقط، تعافت منها اليوم؛ ليصبح إجمالي الحالات (21) حالة، تعافت جميعها.

وجاءت بعد محافظة سميراء في التعافي الكامل محافظة موقق التي سجلت في 23 أغسطس نسبة تعافٍ 100 % من كورونا، تلتها في 25 أغسطس محافظة الشملي التي سجلت أيضًا نسبة تعاف 100 %، إلا أن المحافظتَين عادتا لتسجيل حالات جديدة؛ إذ سجلت موقق ثلاث حالات، وسجلت الشملي ست حالات، وما زالت الحالات نشطة في المحافظتين.

وبيّن جدول نشره "عبدالعزيز الطهيمي" إجمالي الحالات، بما فيها حالات التعافي، والحالات النشطة، والوفيات، في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
09:30 PM

"سميراء" تسجِّل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بـ"كورونا"

تتعافى من الفيروس بنسبة 100 % للمرة الثانية

A A A
منصور الشلاقي - حائل
1
4,121

سجَّلت محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل اليوم آخر حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك تتعافى من كورونا بنسبة 100 % للمرة الثانية.

وكانت سميراء قد سجلت قبل أسابيع نسبة تعافٍ 100 % بوصفها أول محافظة بمنطقة حائل، إلا أنها عادت وسجلت حالة واحدة فقط، تعافت منها اليوم؛ ليصبح إجمالي الحالات (21) حالة، تعافت جميعها.

وجاءت بعد محافظة سميراء في التعافي الكامل محافظة موقق التي سجلت في 23 أغسطس نسبة تعافٍ 100 % من كورونا، تلتها في 25 أغسطس محافظة الشملي التي سجلت أيضًا نسبة تعاف 100 %، إلا أن المحافظتَين عادتا لتسجيل حالات جديدة؛ إذ سجلت موقق ثلاث حالات، وسجلت الشملي ست حالات، وما زالت الحالات نشطة في المحافظتين.

وبيّن جدول نشره "عبدالعزيز الطهيمي" إجمالي الحالات، بما فيها حالات التعافي، والحالات النشطة، والوفيات، في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة.

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