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الجمعة الأولى بعنيزة.. التزام من المصلين وارتداء الكمامات وتواجد مروري مكثّف

تباعد جسدي وفحص عند أبواب "بعض" الجوامع

مع عودة صلاة الجمعه اليوم شهدت جوامع عنيزة ومساجدها التزاماً من المصلين مواطنين ومقيمين بتطبيق أساسيات التحرز من المرض بالتباعد الجسدي أثناء الخطبة والصلاة وارتداء الكمامات للوقاية من الخطر مع وجود الكشف على المصلين عند بعض الجوامع.
كما كثّف مرور عنيزة من تواجده بالطرقات وعند الجوامع تنظيماً وتسييراً للحركة المرورية لضمان عدم تكدس السيارات والمصلين، ونفّذ خطته لاستقبال المصلين اليوم بنشر ضباطه وأفراده، ووثقت عدسة الفوتوغرافي عبدالله العشكان هذا التمركز الأمني.

عنيزة صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعة الأولى بعنيزة.. التزام من المصلين وارتداء الكمامات وتواجد مروري مكثّف
سبق

مع عودة صلاة الجمعه اليوم شهدت جوامع عنيزة ومساجدها التزاماً من المصلين مواطنين ومقيمين بتطبيق أساسيات التحرز من المرض بالتباعد الجسدي أثناء الخطبة والصلاة وارتداء الكمامات للوقاية من الخطر مع وجود الكشف على المصلين عند بعض الجوامع.
كما كثّف مرور عنيزة من تواجده بالطرقات وعند الجوامع تنظيماً وتسييراً للحركة المرورية لضمان عدم تكدس السيارات والمصلين، ونفّذ خطته لاستقبال المصلين اليوم بنشر ضباطه وأفراده، ووثقت عدسة الفوتوغرافي عبدالله العشكان هذا التمركز الأمني.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:04 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:08 PM

الجمعة الأولى بعنيزة.. التزام من المصلين وارتداء الكمامات وتواجد مروري مكثّف

تباعد جسدي وفحص عند أبواب "بعض" الجوامع

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
3
3,595

مع عودة صلاة الجمعه اليوم شهدت جوامع عنيزة ومساجدها التزاماً من المصلين مواطنين ومقيمين بتطبيق أساسيات التحرز من المرض بالتباعد الجسدي أثناء الخطبة والصلاة وارتداء الكمامات للوقاية من الخطر مع وجود الكشف على المصلين عند بعض الجوامع.
كما كثّف مرور عنيزة من تواجده بالطرقات وعند الجوامع تنظيماً وتسييراً للحركة المرورية لضمان عدم تكدس السيارات والمصلين، ونفّذ خطته لاستقبال المصلين اليوم بنشر ضباطه وأفراده، ووثقت عدسة الفوتوغرافي عبدالله العشكان هذا التمركز الأمني.

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