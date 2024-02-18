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"الجبير" يبحث أبرز المستجدات والقضايا مع وزيرة خارجية النرويج

في لقاء عُقد بديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدَيْن، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يبحث أبرز المستجدات والقضايا مع وزيرة خارجية النرويج
سبق

استقبل عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدَيْن، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:58 PM

"الجبير" يبحث أبرز المستجدات والقضايا مع وزيرة خارجية النرويج

في لقاء عُقد بديوان الوزارة بالرياض اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدَيْن، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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