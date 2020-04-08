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بالصور .. استقبال 196 مواطناً عائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد

صحة الشرقية تؤكد استعدادها لاستقبال 700 مواطن تنفيذاً لتوجيهات الملك

أكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعدادها استقبال أكثر من ٧٠٠ مواطن من العائدين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والجوية لاستضافتهم في دور الضيافة بالمنطقة للاطمئنان على سلامتهم من فايروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تسهيل عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.

وأشارت المديرية أنه خلال اليوم الأول تم استقبال ١٩٦ مواطناً من العائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد المرتبط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وأضافت صحة الشرقية أنه بعد صدور توجيه القيادة رعاها الله تم تكثيف العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية من الكوادر الطبية، وتجهيز الغرف في دور الضيافة استعداداً لاستقبال العائدين من المواطنين من الخارج بالتعاون مع التجمع الصحي الأول.

وأشارت انه يبلغ حالياً عدد المتواجدين في دار الضيافة بالمنطقة التابعة لوزارة الصحة قرابة ٣٨٧ شخصاً عائدين من دول موبوءة بفايروس كورونا ومخالطين، بالإضافة إلى دور الضيافة الأخرى والتي تم استلامها من فرع وزارة السياحة بالمنطقة والجمارك وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية وأيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

الشرقية صحة الشرقية جسر الملك فهد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. استقبال 196 مواطناً عائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد
سبق

أكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعدادها استقبال أكثر من ٧٠٠ مواطن من العائدين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والجوية لاستضافتهم في دور الضيافة بالمنطقة للاطمئنان على سلامتهم من فايروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تسهيل عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.

وأشارت المديرية أنه خلال اليوم الأول تم استقبال ١٩٦ مواطناً من العائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد المرتبط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وأضافت صحة الشرقية أنه بعد صدور توجيه القيادة رعاها الله تم تكثيف العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية من الكوادر الطبية، وتجهيز الغرف في دور الضيافة استعداداً لاستقبال العائدين من المواطنين من الخارج بالتعاون مع التجمع الصحي الأول.

وأشارت انه يبلغ حالياً عدد المتواجدين في دار الضيافة بالمنطقة التابعة لوزارة الصحة قرابة ٣٨٧ شخصاً عائدين من دول موبوءة بفايروس كورونا ومخالطين، بالإضافة إلى دور الضيافة الأخرى والتي تم استلامها من فرع وزارة السياحة بالمنطقة والجمارك وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية وأيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:05 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:29 AM

بالصور .. استقبال 196 مواطناً عائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد

صحة الشرقية تؤكد استعدادها لاستقبال 700 مواطن تنفيذاً لتوجيهات الملك

A A A
حامد العلي - الدمام
2
14,380

أكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعدادها استقبال أكثر من ٧٠٠ مواطن من العائدين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والجوية لاستضافتهم في دور الضيافة بالمنطقة للاطمئنان على سلامتهم من فايروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تسهيل عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.

وأشارت المديرية أنه خلال اليوم الأول تم استقبال ١٩٦ مواطناً من العائدين من الخارج عبر جسر الملك فهد المرتبط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وأضافت صحة الشرقية أنه بعد صدور توجيه القيادة رعاها الله تم تكثيف العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية من الكوادر الطبية، وتجهيز الغرف في دور الضيافة استعداداً لاستقبال العائدين من المواطنين من الخارج بالتعاون مع التجمع الصحي الأول.

وأشارت انه يبلغ حالياً عدد المتواجدين في دار الضيافة بالمنطقة التابعة لوزارة الصحة قرابة ٣٨٧ شخصاً عائدين من دول موبوءة بفايروس كورونا ومخالطين، بالإضافة إلى دور الضيافة الأخرى والتي تم استلامها من فرع وزارة السياحة بالمنطقة والجمارك وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية وأيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

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