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لتشجيع الاستثمار.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا

تهدف لتسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية

شارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية- البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون؛ وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة.

وناقشت الجلسة سبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة؛ حيث إن المملكة قد أطلقت مبادرة "السعودية الخضراء"، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060؛ مما يُظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وزارة الاستثمار- وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ممثلةً في هيئة التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتشجيع الاستثمار.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا
سبق

شارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية- البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون؛ وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة.

وناقشت الجلسة سبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة؛ حيث إن المملكة قد أطلقت مبادرة "السعودية الخضراء"، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060؛ مما يُظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وزارة الاستثمار- وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ممثلةً في هيئة التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
11:18 AM

لتشجيع الاستثمار.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا

تهدف لتسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية- البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون؛ وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة.

وناقشت الجلسة سبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة؛ حيث إن المملكة قد أطلقت مبادرة "السعودية الخضراء"، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060؛ مما يُظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وزارة الاستثمار- وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، ممثلةً في هيئة التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في المملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية وتوسعها وتشجعيها من خلال هيئة التجارة الدولية للمملكة المتحدة ووزارة الاستثمار في السعودية.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.

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