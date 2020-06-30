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العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ49109

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 49109 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بأن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943.

وسجلت 1786 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406؛ منهم 29 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 49109 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بأن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943.

وسجلت 1786 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406؛ منهم 29 في العناية المركزة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:52 PM

العراق: 1958 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية لـ49109

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1958 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 49109 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بأن 104 حالات وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالية منذ بدء دخول الوباء إلى 1943.

وسجلت 1786 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 24760 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 22406؛ منهم 29 في العناية المركزة.

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