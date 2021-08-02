الإحصاء الخليجي: كل 158 ذكراً يقابلهم 100 أنثى بدول المجلس

المركز: معدل الرجال 61.2 % وفقاً لنتائج 2016 - 2020م

ذكر مركز الإحصاء الخليجي، مستعرضاً نسبة النوع في مجلس التعاون 2016 - 2020م، أن إجمالي عدد الذكور في مجلس التعاون بلغ نحو 35.3 مليون ذكر، بما نسبته 61.2 %.

وقال المركز: بلغ عدد الإناث نحو 22.4 مليون أنثى، أي ما نسبته 38.8 %.

وأضاف، أنه بناءً على هذه النتائج تبلغ نسبة النوع 158 ذكراً لكل 100 أنثى.