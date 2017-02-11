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"إمارة عسير": عثرنا على "قائد طائرة الرش" بموقع منحدر بعد ليلة من البحث

قالت: تمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته وسيتم إعلان التفاصيل كافة

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة وعرة؛ وتمّ العثور على قائد الطائرة في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان التفاصيل كافة عن الحادثة لاحقاً.

وكانت طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط.

طائرة رش هبوط اضطراري عسير إمارة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة عسير": عثرنا على "قائد طائرة الرش" بموقع منحدر بعد ليلة من البحث
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة وعرة؛ وتمّ العثور على قائد الطائرة في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان التفاصيل كافة عن الحادثة لاحقاً.

وكانت طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
09:14 AM
اخر تعديل
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:11 PM

"إمارة عسير": عثرنا على "قائد طائرة الرش" بموقع منحدر بعد ليلة من البحث

قالت: تمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته وسيتم إعلان التفاصيل كافة

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
5
18,701

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة وعرة؛ وتمّ العثور على قائد الطائرة في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتمّ إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان التفاصيل كافة عن الحادثة لاحقاً.

وكانت طائرة للرش تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة قد هبطت اضطرارياً في منحدرات عميقة بين محافظة النماص ومركز خاط.

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