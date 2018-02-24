النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطار الطائف الدولي" يحتفي باليوم الوطني للكويت الشقيقة

بأعلام الدولتين في مشهد معبّر عن روابط الأخوة والمحبة

شهد مطار الطائف الدولي، مشاعر الفرحة والدهشة التي عاشها ركاب الرحلة الكويتية القادمة لمحافظة الطائف؛ عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشح الجميع شعارَي المملكة والكويت، وصدح النشيد الوطني لدولة الكويت في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، كما توسد شعار الدولتين أكتاف موظفي المطار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في مشهدٍ يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة والكويت.

وأعرب مدير عام مطار الطائف الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري؛ أن مظاهر الفرح التي عمت المملكة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي أثبتت اهتمام الشعب السعودي وقيادته - حفظها الله - في مشاركة الأشقاء بإظهار أواصر المحبة والمودة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين "السعودي والكويتي"، خصوصاً أن هذه الاحتفالات تمثلت في أرجاء الوطن كافة، وأبرزت مدى قوة الارتباط التي تجمع البلدين ومصيرهما الموحد في الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية كافة.

ورفع "بخاري"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة، متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يديم الله الأمن والأمان على بلاد المسلمين كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطار الطائف الدولي" يحتفي باليوم الوطني للكويت الشقيقة
سبق

شهد مطار الطائف الدولي، مشاعر الفرحة والدهشة التي عاشها ركاب الرحلة الكويتية القادمة لمحافظة الطائف؛ عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشح الجميع شعارَي المملكة والكويت، وصدح النشيد الوطني لدولة الكويت في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، كما توسد شعار الدولتين أكتاف موظفي المطار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في مشهدٍ يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة والكويت.

وأعرب مدير عام مطار الطائف الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري؛ أن مظاهر الفرح التي عمت المملكة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي أثبتت اهتمام الشعب السعودي وقيادته - حفظها الله - في مشاركة الأشقاء بإظهار أواصر المحبة والمودة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين "السعودي والكويتي"، خصوصاً أن هذه الاحتفالات تمثلت في أرجاء الوطن كافة، وأبرزت مدى قوة الارتباط التي تجمع البلدين ومصيرهما الموحد في الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية كافة.

ورفع "بخاري"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة، متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يديم الله الأمن والأمان على بلاد المسلمين كافة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:29 PM

"مطار الطائف الدولي" يحتفي باليوم الوطني للكويت الشقيقة

بأعلام الدولتين في مشهد معبّر عن روابط الأخوة والمحبة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
551

شهد مطار الطائف الدولي، مشاعر الفرحة والدهشة التي عاشها ركاب الرحلة الكويتية القادمة لمحافظة الطائف؛ عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشح الجميع شعارَي المملكة والكويت، وصدح النشيد الوطني لدولة الكويت في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، كما توسد شعار الدولتين أكتاف موظفي المطار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في مشهدٍ يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة والكويت.

وأعرب مدير عام مطار الطائف الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري؛ أن مظاهر الفرح التي عمت المملكة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي أثبتت اهتمام الشعب السعودي وقيادته - حفظها الله - في مشاركة الأشقاء بإظهار أواصر المحبة والمودة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين "السعودي والكويتي"، خصوصاً أن هذه الاحتفالات تمثلت في أرجاء الوطن كافة، وأبرزت مدى قوة الارتباط التي تجمع البلدين ومصيرهما الموحد في الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية كافة.

ورفع "بخاري"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة، متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يديم الله الأمن والأمان على بلاد المسلمين كافة.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,251
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,373
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,960
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,457

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة