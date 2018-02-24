"مطار الطائف الدولي" يحتفي باليوم الوطني للكويت الشقيقة

بأعلام الدولتين في مشهد معبّر عن روابط الأخوة والمحبة

شهد مطار الطائف الدولي، مشاعر الفرحة والدهشة التي عاشها ركاب الرحلة الكويتية القادمة لمحافظة الطائف؛ عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة.

وتوشح الجميع شعارَي المملكة والكويت، وصدح النشيد الوطني لدولة الكويت في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، كما توسد شعار الدولتين أكتاف موظفي المطار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، في مشهدٍ يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة والكويت.

وأعرب مدير عام مطار الطائف الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري؛ أن مظاهر الفرح التي عمت المملكة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي أثبتت اهتمام الشعب السعودي وقيادته - حفظها الله - في مشاركة الأشقاء بإظهار أواصر المحبة والمودة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين "السعودي والكويتي"، خصوصاً أن هذه الاحتفالات تمثلت في أرجاء الوطن كافة، وأبرزت مدى قوة الارتباط التي تجمع البلدين ومصيرهما الموحد في الأصعدة والمحافل الإقليمية والدولية كافة.

ورفع "بخاري"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعب الكويت الشقيق وقيادته الحكيمة، متمنياً لهم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يديم الله الأمن والأمان على بلاد المسلمين كافة.