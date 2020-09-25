النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية

أمانة المنطقة رفعت 7700 طن نفايات خلال جولاتها

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.

جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.

وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية
سبق

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.

جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.

وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:58 PM

الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية

أمانة المنطقة رفعت 7700 طن نفايات خلال جولاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
348

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.

جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.

وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,039
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,822

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة