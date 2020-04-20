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قتلت 12 شخصاً.. الشرطة الكينية تُطلق النار على منتهكي منع التجوّل

لقي 12 شخصاً مصرعهم على يد الشرطة الكينية بسبب انتهاكهم منع التجوّل المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، بأن 35 شخصاً انتهكوا منع التجوّل، وأن قوات الشرطة أطلقت النار على 12 شخصاً من أولئك المخالفين.

وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجوّل مساءً بهدف منع انتشار الفيروس.

وسبق أن أعلنت السلطات في كينيا، إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد الشرطة الكينية

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قتلت 12 شخصاً.. الشرطة الكينية تُطلق النار على منتهكي منع التجوّل
سبق

لقي 12 شخصاً مصرعهم على يد الشرطة الكينية بسبب انتهاكهم منع التجوّل المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، بأن 35 شخصاً انتهكوا منع التجوّل، وأن قوات الشرطة أطلقت النار على 12 شخصاً من أولئك المخالفين.

وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجوّل مساءً بهدف منع انتشار الفيروس.

وسبق أن أعلنت السلطات في كينيا، إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:44 AM

قتلت 12 شخصاً.. الشرطة الكينية تُطلق النار على منتهكي منع التجوّل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 12 شخصاً مصرعهم على يد الشرطة الكينية بسبب انتهاكهم منع التجوّل المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، بأن 35 شخصاً انتهكوا منع التجوّل، وأن قوات الشرطة أطلقت النار على 12 شخصاً من أولئك المخالفين.

وكانت الشرطة الكينية قد فرضت منع التجوّل مساءً بهدف منع انتشار الفيروس.

وسبق أن أعلنت السلطات في كينيا، إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

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