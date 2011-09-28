السفارة الأمريكية بالرياض تعتمد "الوندة" للدفاع عن رعاياها

كأول محامية سعودية.. لماذا أثنى عليها القنصل الأمريكي؟

اعتمدت السفارة الأمريكية بالرياض، أمس الأول، المحامية نورة الوندة القحطاني، للترافع رسمياً عن رعاياها كأول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عنهم.

وتعد "الوندة" من المحاميات المتمرسات بالترافع في القضايا الكبرى، إذ اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في عام 2018م قراراً يتيح للمتهم الذي ليست له القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم ثم ترشيح محاميات سعوديات للعمل ذاته في العام الماضي، وفق معايير محددة وتحت إشراف لجنة مختصة وكانت هي من أولى المرشحات في ذلك.

وقالت المحامية "نورة": جاء ذلك بتوفيق الله ثم تأكيداً لما توليه حكومتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل المجالات ومنها مجال المحاماة إضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية المملكة الغالية 2030م في تمكين المرأة وتجديد التأكيد بأنها شريكة رئيسية في العملية التنموية لبلادنا المباركة.

وأضافت: تشهد المملكة قفزات هائلة عاماً بعد آخر لاسيما في مهنة المحاماة والتي حصلت خلالها المرأة على كامل حقوقها حيث استخراج رخص المحاماة والتوفيق ورخصة الوساطة والإصلاح واستطلاعات المشاركة في التحكيم علاوة على التعامل الراقي الذي نجده من المعنيين بهذا الشأن في المحاكم أو السجون أو غيرها.

وأردفت المحامية: إنه فخر كبير أن أحمل علم بلدي وأجد الثناء من القنصل الأمريكي أثناء حضوره أحد الجلسات والتي بموجبها تم اعتمادي لأكون أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية.