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"كيم" و"ترامب" يتفقان ضد جو بايدن: غير كفء

ساندرز: الرئيس لا يتّخذ موقفًا مؤيدًا لرأي الزعيم الكوري

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن غير كفء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقًا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها: إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحفي شاك تود سؤالًا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي"، قال فيه: "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركي سابق؟".

فأجابت ساندرز بأن "الرئيس لا يتخذ موقفًا" مؤيدًا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر، وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض.

وشنّ ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كيم" و"ترامب" يتفقان ضد جو بايدن: غير كفء
سبق

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن غير كفء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقًا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها: إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحفي شاك تود سؤالًا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي"، قال فيه: "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركي سابق؟".

فأجابت ساندرز بأن "الرئيس لا يتخذ موقفًا" مؤيدًا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر، وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض.

وشنّ ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:05 PM

"كيم" و"ترامب" يتفقان ضد جو بايدن: غير كفء

ساندرز: الرئيس لا يتّخذ موقفًا مؤيدًا لرأي الزعيم الكوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديمقراطي جو بايدن غير كفء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقًا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها: إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحفي شاك تود سؤالًا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي"، قال فيه: "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركي سابق؟".

فأجابت ساندرز بأن "الرئيس لا يتخذ موقفًا" مؤيدًا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر، وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض.

وشنّ ترامب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".

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