النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

"تركي بن طلال" يزور مركز إدارة عمليات كهرباء عسير

نقل لهم تهنئة القيادة بالعيد ومشيداً بجهود القطاع الجنوبي

أثنى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة في توفير الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها، والنجاح في إدارة أعطالها في وقت قياسيٍ.

وأشاد بمنسوبي القطاع، قائلاً: "مثلما أن للوطن أبطالاً على الحد الجنوبي، وأبطالاً من رجال الأمن، وأبطالاً من الصحة، فأنا اليوم بين أبطال الكهرباء".

وقال: "بالنظر إلى ما يعمل عليه هذا القطاع وأبطاله من تنفيذ للمشروعات، وصيانة للمواقع، وإصلاح للأعطال، وما اطلعت عليه من مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، فإنني وبعد هذا لا أقبل من أحد أن يقلل من حجم هذه المشروعات التي قدمتها القيادة -أيدها الله- لكل مواطن ومقيم في هذا الجزء من الوطن، وأيضاً لا أقبل ظلماً للعاملين أو إنكاراً لجهودهم".

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي لمركز العمليات بإدارة كهرباء عسير، حيث التقى مع منسوبي الشركة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين، وذوييهم، ونقل لهم تهنئة القيادة، بعيد الفطر المبارك، واطمأَنّ على سير العمل وانسيابية تقديم خدماتِ الكهرباء.

وعبّر عن شكره لذوي العاملين على دورهم في دعمِ أبناءهم العاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لما يقدمونه ويبذلونه من جهود، وحرص متواصل على جودة الخدمة المقدمة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، أوضح فيه الفارق في مؤشرات الأداء ما بين 2018 و2019م، حيث تحسنت مؤشرات أداء كهرباء عسير بنسبة 20%، فيما تحسنت خلال الربع الأول من 2020م، بمعدل 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019م، مضيفاً أن الشركة ستعمل على تحقيق مستهدفات الأداء المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء بنهاية العام 2020م.

وكشف رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، عن تخصيص 2.4 مليار ريال لمشاريع يجري العمل على تنفيذها، تشمل توسعة محطة شرق أبها، والربط الحلقي بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق، وإعادة توصيل خط هوائي بين محطتي عسير المركزية وجنوب أبها، وإنشاء وربط محطة وسط بيشة، وإنشاء محطة وادي بن هشبل، وإنشاء محطة الفرشة، وإنشاء محطة الحريضة، وربط محطة الحريضة وخميس البحر، وتوسعة محطة شمال أبها ومحطة سبت العلاية، ومحطة مستشفى عسير، وإنشاء محطتي السودة والرهوة.

وفي ختام اللقاء، رفع منسوبو الشركة وذووهم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- على الاهتمام والرعاية الدائمين التي يولونها للمواطن والمقيم في كل جزء من أنحاء الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة والمعايدة وكلمة الأمير تركي بن طلال، تعد مصدر اعتزاز وإلهام وتعزيز لكل موظف لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تركي بن طلال" يزور مركز إدارة عمليات كهرباء عسير
سبق

أثنى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة في توفير الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها، والنجاح في إدارة أعطالها في وقت قياسيٍ.

وأشاد بمنسوبي القطاع، قائلاً: "مثلما أن للوطن أبطالاً على الحد الجنوبي، وأبطالاً من رجال الأمن، وأبطالاً من الصحة، فأنا اليوم بين أبطال الكهرباء".

وقال: "بالنظر إلى ما يعمل عليه هذا القطاع وأبطاله من تنفيذ للمشروعات، وصيانة للمواقع، وإصلاح للأعطال، وما اطلعت عليه من مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، فإنني وبعد هذا لا أقبل من أحد أن يقلل من حجم هذه المشروعات التي قدمتها القيادة -أيدها الله- لكل مواطن ومقيم في هذا الجزء من الوطن، وأيضاً لا أقبل ظلماً للعاملين أو إنكاراً لجهودهم".

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي لمركز العمليات بإدارة كهرباء عسير، حيث التقى مع منسوبي الشركة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين، وذوييهم، ونقل لهم تهنئة القيادة، بعيد الفطر المبارك، واطمأَنّ على سير العمل وانسيابية تقديم خدماتِ الكهرباء.

وعبّر عن شكره لذوي العاملين على دورهم في دعمِ أبناءهم العاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لما يقدمونه ويبذلونه من جهود، وحرص متواصل على جودة الخدمة المقدمة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، أوضح فيه الفارق في مؤشرات الأداء ما بين 2018 و2019م، حيث تحسنت مؤشرات أداء كهرباء عسير بنسبة 20%، فيما تحسنت خلال الربع الأول من 2020م، بمعدل 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019م، مضيفاً أن الشركة ستعمل على تحقيق مستهدفات الأداء المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء بنهاية العام 2020م.

وكشف رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، عن تخصيص 2.4 مليار ريال لمشاريع يجري العمل على تنفيذها، تشمل توسعة محطة شرق أبها، والربط الحلقي بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق، وإعادة توصيل خط هوائي بين محطتي عسير المركزية وجنوب أبها، وإنشاء وربط محطة وسط بيشة، وإنشاء محطة وادي بن هشبل، وإنشاء محطة الفرشة، وإنشاء محطة الحريضة، وربط محطة الحريضة وخميس البحر، وتوسعة محطة شمال أبها ومحطة سبت العلاية، ومحطة مستشفى عسير، وإنشاء محطتي السودة والرهوة.

وفي ختام اللقاء، رفع منسوبو الشركة وذووهم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- على الاهتمام والرعاية الدائمين التي يولونها للمواطن والمقيم في كل جزء من أنحاء الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة والمعايدة وكلمة الأمير تركي بن طلال، تعد مصدر اعتزاز وإلهام وتعزيز لكل موظف لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:13 PM

"تركي بن طلال" يزور مركز إدارة عمليات كهرباء عسير

نقل لهم تهنئة القيادة بالعيد ومشيداً بجهود القطاع الجنوبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
162

أثنى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على جهود القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة في توفير الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها، والنجاح في إدارة أعطالها في وقت قياسيٍ.

وأشاد بمنسوبي القطاع، قائلاً: "مثلما أن للوطن أبطالاً على الحد الجنوبي، وأبطالاً من رجال الأمن، وأبطالاً من الصحة، فأنا اليوم بين أبطال الكهرباء".

وقال: "بالنظر إلى ما يعمل عليه هذا القطاع وأبطاله من تنفيذ للمشروعات، وصيانة للمواقع، وإصلاح للأعطال، وما اطلعت عليه من مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال، فإنني وبعد هذا لا أقبل من أحد أن يقلل من حجم هذه المشروعات التي قدمتها القيادة -أيدها الله- لكل مواطن ومقيم في هذا الجزء من الوطن، وأيضاً لا أقبل ظلماً للعاملين أو إنكاراً لجهودهم".

جاء ذلك خلال زيارة الأمير تركي لمركز العمليات بإدارة كهرباء عسير، حيث التقى مع منسوبي الشركة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفنيين، وذوييهم، ونقل لهم تهنئة القيادة، بعيد الفطر المبارك، واطمأَنّ على سير العمل وانسيابية تقديم خدماتِ الكهرباء.

وعبّر عن شكره لذوي العاملين على دورهم في دعمِ أبناءهم العاملين، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي تقديراً لما يقدمونه ويبذلونه من جهود، وحرص متواصل على جودة الخدمة المقدمة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، أوضح فيه الفارق في مؤشرات الأداء ما بين 2018 و2019م، حيث تحسنت مؤشرات أداء كهرباء عسير بنسبة 20%، فيما تحسنت خلال الربع الأول من 2020م، بمعدل 30% مقارنة مع الفترة نفسها من 2019م، مضيفاً أن الشركة ستعمل على تحقيق مستهدفات الأداء المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء بنهاية العام 2020م.

وكشف رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء، عن تخصيص 2.4 مليار ريال لمشاريع يجري العمل على تنفيذها، تشمل توسعة محطة شرق أبها، والربط الحلقي بين محطات الفرعاء وشرق أبها ومصفاة جازان، وربط محطة شرق أبها بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة غرب محايل بمحطة مصفاة جازان، وربط محطة بيشة بمحطة الشقيق، وإعادة توصيل خط هوائي بين محطتي عسير المركزية وجنوب أبها، وإنشاء وربط محطة وسط بيشة، وإنشاء محطة وادي بن هشبل، وإنشاء محطة الفرشة، وإنشاء محطة الحريضة، وربط محطة الحريضة وخميس البحر، وتوسعة محطة شمال أبها ومحطة سبت العلاية، ومحطة مستشفى عسير، وإنشاء محطتي السودة والرهوة.

وفي ختام اللقاء، رفع منسوبو الشركة وذووهم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأمير منطقة عسير -حفظهم الله- على الاهتمام والرعاية الدائمين التي يولونها للمواطن والمقيم في كل جزء من أنحاء الوطن، مؤكدين أن هذه الزيارة والمعايدة وكلمة الأمير تركي بن طلال، تعد مصدر اعتزاز وإلهام وتعزيز لكل موظف لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,877
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة