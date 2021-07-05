"الرصد الإسكاني": 29% نمواً في المعروض الجديد مدفوعاً بالتسهيلات

النشرة الدورية للمركز كشفت عن معلومات وإحصاءات معتمدة رسمياً

كشفت النشرة الدورية لمركز البيانات والرصد الإسكاني عن انتهاء أعمال البناء في أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية جديدة وبدء بناء 101 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في السوق السعودي خلال للربع الأول من العام الجاري 2021.

وتستعرض النشرة العديد من المعلومات والإحصاءات المعتمدة من المصادر الرسمية حول مستجدات قطاع الإسكان والتمويل العقاري المحلي، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة عبر الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine.

وأظهرت النشرة نمواً ملحوظاً في أعداد الوحدات السكنية الجديدة، التي انتهى بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 29% بنحو 106.519 وحدة سكنية مقارنة بـ 82.563 وحدة خلال الربع الأول من 2020، وبنمو 0.6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وكشفت عن مساهمة برامج منظومة الإسكان "سكني" و"وافي" في تسهيل التمويل وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، وتجاوز أعداد الوحدات السكنية الجديدة خلال العام الماضي 344 ألف وحدة، مما يُعزز تنوع وزيادة المعروض من المساكن ذات الجودة والأسعار المناسبة.

وأشارت النشرة إلى بدء أعمال البناء في 101.584 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2021 مسجلةً نمو 18% مقارنة بالربع الأول من 2020 والذي سجّل 85.928 وحدة، وبنسبة زيادة 0.7% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

ويُعد مؤشر بداية وانتهاء البناء من المؤشرات التي تعكس تطور أعداد الوحدات السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها سواء عن طريق "البناء الذاتي" أو برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت النشرة إلى أنخفاض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول 2021 لتستقر دون 500 ألف ريال منذ نهاية 2020، واستقرار متوسط أسعار بيع الأراضي والبيوت خلال الفترة نفسها، موضحةً أن هذا يعود للجهود التي يقوم بها برنامجي "سكني" و"وافي" لتوفير الحلول والخيارات السكنية المناسبة وفقاً لرغبات الأسر السعودية بالشركة مع المطورين العقاريين في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتطرقت النشرة إلى صفقات العقارات السكنية والتي تجاوزت 255 ألف صفقة - وفق بيانات وزارة العدل - خلال العام الماضي 2020، وشهد الربع الأول 2021 تحرير ما يزيد على 82 ألف عقد بيع لعقارات سكنية، وانخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنسبة 16% مقارنة بمستواه في 2018 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

واستعرضت النشرة أداء بعض برامج منظومة الإسكان، وأظهر "سكني" تطوراً إيجابياً بتمكين 49.566 أسرة سعودية من السكن في مساكن جديدة خلال الربع الأول من عام 2021، وإصدار برنامج "وافي" 19 رخصة لبيع الوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، واعتماد برنامج "إتمام" 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12 مليون م2 وإصدار التراخيص لبناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية.

ونوهت إلى ارتفاع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 5.8% على أساس ربعي و26% على أساس سنوي، حيث بلغت 92.111 عقداً، بقيمة 48.022 مليار ريال في الربع الأول من العام 2021، وحصلت الفلل على النسبة الأعلى بنسبة 79.7% فيما حصلت الشقق على 15.5% من نسبة التمويل، و4.8% لتمويل الأراضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي.