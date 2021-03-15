قصر جبرا الأثري بالطائف.. صور تُظهر مدى احتياجه للترميم ووضع سياج لحمايته

مبني على الطراز المعماري الإسلامي قبل أكثر من 1300 سنة

أظهرت صور التقطها المصور المحترف عبدالقادر المالكي لقصر جبرا الأثري بمدينة الطائف الذي يعود تاريخه لمئات السنين حاجته إلى الترميم والمحافظة عليه بوضع سياج لحمايته من العبث حيث يعد ثروة أثرية في المحافظة، حيث يعد قصر جبر الأثري مبنيًا على الطراز المعماري الإسلامي قبل أكثر من ١٣٠٠ سنة.

وهو أحد أبرز القصور التاريخية والأثرية بالمحافظة، ويعد موقعه بارزًا لأنه يقع على وادي وج الشهير وبين المزارع قديمًا، وعلى الرغم من تقادم السنين عليه فإنه مازال محتفظًا بنمطه المعماري الفريد وتصميمه اللافت ونقوشه الدقيقة والجميلة، التي تملأ جدران القصر وسقوفه ما يجسد فنون العمارة المحلية السائدة في حقبة زمنية قديمة.

ويضم قصر جبرا طابقين وبهوًا ضخمًا ومدخلاً مزينًا بالزخارف الجميلة، وتتوسط باحته نافورة ماء، وكان محط الشعراء والأدباء قديمًا، حيث ورد ذكره في الكثير من القصائد العربية، ويحتاج قصر جبرا الأثري إلى سياج ومتابعة وإغلاقه حتى لا يطوله العبث ويكون ثروة كبيرة للسياحة في المحافظة بالإضافة إلى القصور الأخرى الموجودة في قروى والسلامة والتي تحتاج إلى عناية واهتمام ومحافظة.