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"المنتشري" يتفقد مدني تربة.. ويشيد بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

اطلع على سير العمل والخطط المستقبلية المعمول بها وفقًا لتنبيهات الأرصاد

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، مدني تربة. وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بتربة العقيد ناصر حمدان البقمي، وضباط وأفراد الإدارة.

واطلع اللواء "المنتشري" على سير العمل والخطط المستقبلية المعمول بها وفقًا للتنبيهات التي قد تصدر في أي وقت من الأرصاد وحماية البيئة والناتجة عن حالة الطقس لمحافظة تربة والمراكز التابعة لها، واستمع أيضًا لشرح مفصل عن عديد المهام الموكلة للمنسوبين وكيفية التعامل معها في ظل اكتمال الجاهزية على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات الطارئة لمركز العمليات الموحدة 911.

وأشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجهود إدارة مدني تربة في توعية الضباط والأفراد ضد فيروس "كورونا" بتكثيف وسائل الوقاية والنصائح المهمة والتي تصب في المصلحة العامة لحماية المجتمع.

وكانت قد أطلقت الإدارة مبادرة "خل السلام نظر بين المنسوبين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى إرشادات صحية بأن المصافحة باليد من أكثر مسببات انتقال عدوى فيروس "كورونا" مشددة على الجميع بترك مسافة كافية بين الآخرين، داعين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

تربة مدير الدفاع المدني بمكة علي المنتشري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المنتشري" يتفقد مدني تربة.. ويشيد بالإجراءات الوقائية من "كورونا"
سبق

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، مدني تربة. وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بتربة العقيد ناصر حمدان البقمي، وضباط وأفراد الإدارة.

واطلع اللواء "المنتشري" على سير العمل والخطط المستقبلية المعمول بها وفقًا للتنبيهات التي قد تصدر في أي وقت من الأرصاد وحماية البيئة والناتجة عن حالة الطقس لمحافظة تربة والمراكز التابعة لها، واستمع أيضًا لشرح مفصل عن عديد المهام الموكلة للمنسوبين وكيفية التعامل معها في ظل اكتمال الجاهزية على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات الطارئة لمركز العمليات الموحدة 911.

وأشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجهود إدارة مدني تربة في توعية الضباط والأفراد ضد فيروس "كورونا" بتكثيف وسائل الوقاية والنصائح المهمة والتي تصب في المصلحة العامة لحماية المجتمع.

وكانت قد أطلقت الإدارة مبادرة "خل السلام نظر بين المنسوبين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى إرشادات صحية بأن المصافحة باليد من أكثر مسببات انتقال عدوى فيروس "كورونا" مشددة على الجميع بترك مسافة كافية بين الآخرين، داعين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:20 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

"المنتشري" يتفقد مدني تربة.. ويشيد بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

اطلع على سير العمل والخطط المستقبلية المعمول بها وفقًا لتنبيهات الأرصاد

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متعب البقمي - تربة
0
1,074

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، مدني تربة. وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بتربة العقيد ناصر حمدان البقمي، وضباط وأفراد الإدارة.

واطلع اللواء "المنتشري" على سير العمل والخطط المستقبلية المعمول بها وفقًا للتنبيهات التي قد تصدر في أي وقت من الأرصاد وحماية البيئة والناتجة عن حالة الطقس لمحافظة تربة والمراكز التابعة لها، واستمع أيضًا لشرح مفصل عن عديد المهام الموكلة للمنسوبين وكيفية التعامل معها في ظل اكتمال الجاهزية على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات الطارئة لمركز العمليات الموحدة 911.

وأشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجهود إدارة مدني تربة في توعية الضباط والأفراد ضد فيروس "كورونا" بتكثيف وسائل الوقاية والنصائح المهمة والتي تصب في المصلحة العامة لحماية المجتمع.

وكانت قد أطلقت الإدارة مبادرة "خل السلام نظر بين المنسوبين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى إرشادات صحية بأن المصافحة باليد من أكثر مسببات انتقال عدوى فيروس "كورونا" مشددة على الجميع بترك مسافة كافية بين الآخرين، داعين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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