خارطة الأرصاد تكتسي بالتنبيهات.. "سبت متقلب" يضرب معظم المناطق

مصحوبة بتكونات للسحب الرعدية الممطرة ببعض المواقع وتمتدّ لمساء الأحد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمعظم المناطق حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

المدينة المنورة

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة، تشمل المدينة النورة وينبع والعيص وبدر والذهب ووادي الفرع والأجزاء المجاورة، بدأت في السابعة صباح اليوم السبت وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء غد الأحد.

وخصت الهيئة منطقة المدينة بتنبيه متقدم إضافة للتنبيه السابق حول نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تشمل المدينة النورة وينبع والعيص وبدر والذهب ووادي الفرع والأجزاء المجاورة، تبدأ في العاشرة صباح اليوم وحتى الثامنة مساء.

مكة المكرمة

ونبهت الهيئة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، تشمل مكة وجدة ورابغ والكامل والقنفذة المجاورة لها. وتبدأ من التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء.

وفي تنبيه جديد لمكة أفادت الهيئة بوجود حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة بالطائف وتربة والخرمة وأضم والأجزاء المجاورة، وتبدأ من التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء.

وفي تنبيه ثالث لمنطقة مكة وصفت الهيئة الحالة بوجود حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي لشبه انعدام بالرؤية الأفقية، تشمل رنية وتربة والخرمة وظلم والأجزاء المجاورة، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في السابعة مساء اليوم السبت.

الباحة

ونبهت الهيئة منطقة الباحة لحالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة، بالباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق وقلوة وحسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة، تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.

عسير

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة عسير من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة، تشمل أبها وخميس مشيط والحرجة وبيشة ومحايل والنماص الجنوب والمجادة ورجال ألمع وسراة عبيدة والبرك وبارق وطريب والأجزاء المجاورة، تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.

القصيم

وفي تنبيه متقدم لمنطقة القصيم وصف الحالة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بريدة وعنيزة والرس والمذنب وضرية والبكيرية والخبراء والأسياح وعيون الجواء وعقلة الصقور والشماسية والأجزاء المجاورة، تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.

الرياض

ونبهت الهيئة منطقة الرياض من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة بعفيف والرياض والخرج والدرعية والأفلاج وحريملاء والدواسر والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم والأجزاء المجاورة، بدأت في السادسة صباح اليوم وتستمر للثامنة مساء غد الأحد.

وخصت الهيئة الرياض بتنبيه آخر، لكن متقدم، عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية، تشمل كلًّا من: الرياض وعفيف والدوادمي وحريملاء، والخرج والدرعية والأفلاج والدواسر والقويعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم والأجزاء المجاورة، تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.

الشرقية

وفي المنطقة الشرقية نبهت الهيئة لاستمرار نشاط الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة، تشمل حفر الباطن والنعيرية والدمام والخبر وتنورة والأجزاء المجاورة، بدأت التاسعة صباح اليوم وتنتهي في الثامنة مساء غد الأحد.

جازان

وفي جازان نبهت الأرصاد لنشاط الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع وجود تكونات للسحب الرعدية الممطرة، تشمل جيزان وفيف والدائر والعارضة وصامتة المجاورة لها، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء اليوم السبت.

حائل

وأفادت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة حائل بوجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا وتستمر للسابعة مساء اليوم السبت.