"شق منتصف عظمة القص".. استئصال الغدة الزعترية بالكامل لمريض بالطائف

كان يعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين وصعوبة بالبلع والتنفس

استأصل الفريق الطبي بقسم جراحات الصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الغدة الزعترية الثيموية بالكامل لمريض بالعقد الخامس من عمره، باستخدام شق منتصف عظمة القص بمنتصف تجويف الصدر وإزالة الدهون المجاورة للغدة وتحرير الشريان الصدري الغائر والعصبين المبهمين الأيمن والأيسر المغذين للحجاب الحاجز كما تم تحرير الوريد الأجوف العلوي وتفريعاته الرئيسة من الورم وترقيع إصلاحي لجدار الوريد الأجوف العلوي وكذلك فرعه الرئيس الأيسر دون حدوث أي مضاعفات للحالة، ولله الحمد.

في التفاصيل، أن المريض أدخل للمستشفى وكان يعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين وصعوبة بالبلع والتنفس بسبب تضخم في الغدة الثيموية، حيث تمت مناظرة الحالة وتشخيصها في قسم الأورام من قِبل فريق جراحة الصدر، الذي بدورهم أكدوا إصابته بمرض الوهن العضلي الوبيل (مرض نادر الحدوث) ليتم فوراً تحويله إلى وحدة جراحة الصدر.

وبعد إجراء الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة كافة بالوحدة، تبيّن وجود تضخم في الغدة الزعترية، ما استدعى وبشكل عاجل دراسة ومناقشة حجم تضخم الغدة مع الفريق الطبي في أمراض المخ والأعصاب والأورام، والذي في ضوئها تقرر إجراء عملية لإزالة الغدة الزعترية، بشق جراحي في عظمة القص في تجويف الصدر (Sternotomy).

وشارك في العملية: الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب والدكتور ديجان، ومن فريق التخدير الدكتور حسين رئيس قسم التخدير ومساعدوه.

وبفضل الله، تحسنت حالة المريض وتم خروجه من المستشفى.