النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

ما هو لقاح كورونا الذي يجربه رئيس الفلبين على نفسه؟

أعلن أنه "يثق فيه كثيرًا"

أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بجهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته التي تقوم بها السلطات الروسية؛ وذلك فيما رحّب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلًا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل، حسب وكالة "رويترز".

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبّرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

والفلبين من الدول التي تسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا؛ حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر ليل الاثنين: "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأنني أثق كثيرًا في دراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقًّا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلًا: "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".

وقال مكتبه يوم الثلاثاء: إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ما هو لقاح كورونا الذي يجربه رئيس الفلبين على نفسه؟
سبق

أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بجهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته التي تقوم بها السلطات الروسية؛ وذلك فيما رحّب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلًا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل، حسب وكالة "رويترز".

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبّرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

والفلبين من الدول التي تسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا؛ حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر ليل الاثنين: "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأنني أثق كثيرًا في دراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقًّا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلًا: "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".

وقال مكتبه يوم الثلاثاء: إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:41 AM

ما هو لقاح كورونا الذي يجربه رئيس الفلبين على نفسه؟

أعلن أنه "يثق فيه كثيرًا"

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
575

أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بجهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته التي تقوم بها السلطات الروسية؛ وذلك فيما رحّب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلًا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل، حسب وكالة "رويترز".

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبّرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

والفلبين من الدول التي تسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا؛ حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر ليل الاثنين: "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأنني أثق كثيرًا في دراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقًّا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلًا: "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".

وقال مكتبه يوم الثلاثاء: إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,818
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,239
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,102
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,561

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة