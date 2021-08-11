ما هو لقاح كورونا الذي يجربه رئيس الفلبين على نفسه؟

أعلن أنه "يثق فيه كثيرًا"

أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بجهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته التي تقوم بها السلطات الروسية؛ وذلك فيما رحّب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلًا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل، حسب وكالة "رويترز".

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبّرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

والفلبين من الدول التي تسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا؛ حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 يوم الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر ليل الاثنين: "سأبلغ الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، بأنني أثق كثيرًا في دراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقًّا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.

ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد قائلًا: "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".

وقال مكتبه يوم الثلاثاء: إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.