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3 قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على التدخلات السياسية في قضية انفجار ميناء بيروت

إحداهن ردت دعوى لتنحية قاضي التحقيق في الكارثة

قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم (الخميس).

وبين المصدر أن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ أمس احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات لا سيما انفجار المرفأ، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردّت دعوى لتنحية قاضي قضية انفجار الميناء طارق البيطار، وجرى التشكيك بصوابية قرارها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، ولاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، وطالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة، وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

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3 قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على التدخلات السياسية في قضية انفجار ميناء بيروت
سبق

قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم (الخميس).

وبين المصدر أن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ أمس احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات لا سيما انفجار المرفأ، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردّت دعوى لتنحية قاضي قضية انفجار الميناء طارق البيطار، وجرى التشكيك بصوابية قرارها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، ولاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، وطالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة، وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
06:07 PM

3 قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على التدخلات السياسية في قضية انفجار ميناء بيروت

إحداهن ردت دعوى لتنحية قاضي التحقيق في الكارثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما أفاد مصدر قضائي اليوم (الخميس).

وبين المصدر أن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ أمس احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات لا سيما انفجار المرفأ، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردّت دعوى لتنحية قاضي قضية انفجار الميناء طارق البيطار، وجرى التشكيك بصوابية قرارها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، رفض تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، ولاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، وطالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدّة، وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

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