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"العواد" يبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية

خلال استقباله في مكتبه اليوم

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي أريولا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
وأبرز "العواد" خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه اليوم جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

رئيس هيئة حقوق الإنسان وكيل وزارة الخارجية الفلبينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي أريولا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
وأبرز "العواد" خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه اليوم جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
05:10 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:49 PM

"العواد" يبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية

خلال استقباله في مكتبه اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,279

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي أريولا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
وأبرز "العواد" خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه اليوم جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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