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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
01:23 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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