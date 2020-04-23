وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-23 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:23 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.