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"القصبي" يثمِّن موافقة الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية للارتقاء بالخدمات

أكد أنه سيشمل الجوانب ذات الصلة بآليات انتخابات الأعضاء والإجراءات التنفيذية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها، ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناء على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

وتفصيلاً، ثمَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، وبيّن أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية؛ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء، والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس، ووضع مؤشرات لقياس أدائها، وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين، ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق رضا المستفيدين منها.

وأكد الوزير "القصبي" أن موافقة مجلس الوزراء على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين ستسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية، وحوكمتها، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها، ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات. ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها؛ إذ بدأت بـ 179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.

وأضاف: التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية، وآليات الانتخاب، والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها. مؤكدًا الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين والمستفيدين كافة من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.

وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها، وحرصًا على أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.

وبيّن وزير الشؤون البلدية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها:

- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق، وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.

ـ ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

ـ التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها، وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.

ـ سَن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.

ـ وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.

ـ ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليها ماليًا من مكافآت ومصاريف تشغيلية.

ـ تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.

ـ عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية، وعكسها في برامج عمل.

ـ تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.

ـ عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكِّن من تقييم وقياس أداء المجالس.

ورفع الوزير "القصبي" في ختام تصريحه خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على ما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يثمِّن موافقة الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية للارتقاء بالخدمات
سبق

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها، ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناء على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

وتفصيلاً، ثمَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، وبيّن أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية؛ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء، والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس، ووضع مؤشرات لقياس أدائها، وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين، ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق رضا المستفيدين منها.

وأكد الوزير "القصبي" أن موافقة مجلس الوزراء على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين ستسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية، وحوكمتها، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها، ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات. ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها؛ إذ بدأت بـ 179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.

وأضاف: التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية، وآليات الانتخاب، والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها. مؤكدًا الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين والمستفيدين كافة من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.

وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها، وحرصًا على أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.

وبيّن وزير الشؤون البلدية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها:

- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق، وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.

ـ ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

ـ التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها، وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.

ـ سَن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.

ـ وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.

ـ ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليها ماليًا من مكافآت ومصاريف تشغيلية.

ـ تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.

ـ عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية، وعكسها في برامج عمل.

ـ تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.

ـ عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكِّن من تقييم وقياس أداء المجالس.

ورفع الوزير "القصبي" في ختام تصريحه خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على ما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:55 AM

"القصبي" يثمِّن موافقة الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية للارتقاء بالخدمات

أكد أنه سيشمل الجوانب ذات الصلة بآليات انتخابات الأعضاء والإجراءات التنفيذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها، ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناء على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

وتفصيلاً، ثمَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، وبيّن أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية؛ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء، والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس، ووضع مؤشرات لقياس أدائها، وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين، ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق رضا المستفيدين منها.

وأكد الوزير "القصبي" أن موافقة مجلس الوزراء على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين ستسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية، وحوكمتها، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها، ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات. ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها؛ إذ بدأت بـ 179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.

وأضاف: التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية، وآليات الانتخاب، والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها. مؤكدًا الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين والمستفيدين كافة من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.

وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها، وحرصًا على أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.

وبيّن وزير الشؤون البلدية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها:

- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق، وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.

ـ ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

ـ التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها، وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.

ـ سَن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.

ـ وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.

ـ ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليها ماليًا من مكافآت ومصاريف تشغيلية.

ـ تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.

ـ عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية، وعكسها في برامج عمل.

ـ تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.

ـ عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكِّن من تقييم وقياس أداء المجالس.

ورفع الوزير "القصبي" في ختام تصريحه خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على ما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.

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