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رئيس الحكومة اللبناني يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي

رئيسة المفوضية الأوروبية استعرضت معه خسائر الانفجار

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم اتصالاً من نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، معرباً عن تضامنه واستعداد إيطاليا للمساعدة للتخفيف من الكارثة التي حلّت ببيروت.

كما تلقى اتصالاً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واستعرضا حجم خسائر الانفجار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الحكومة اللبناني يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي
سبق

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم اتصالاً من نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، معرباً عن تضامنه واستعداد إيطاليا للمساعدة للتخفيف من الكارثة التي حلّت ببيروت.

كما تلقى اتصالاً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واستعرضا حجم خسائر الانفجار.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
05:37 PM

رئيس الحكومة اللبناني يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي

رئيسة المفوضية الأوروبية استعرضت معه خسائر الانفجار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم اتصالاً من نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، معرباً عن تضامنه واستعداد إيطاليا للمساعدة للتخفيف من الكارثة التي حلّت ببيروت.

كما تلقى اتصالاً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، واستعرضا حجم خسائر الانفجار.

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