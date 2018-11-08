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"الطيران المدني": ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر أكتوبر بهذه المطارات

بواقع 73%.. وفق إحصائية أعلنتها وتهدف لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر أكتوبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر أكتوبر حيث وصلت إلى 73% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 71%.
وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث بلغت النسبة 76%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتصل إلى 60%، بينما ارتفعت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مرتفعة عن شهر سبتمبر الماضي حيث وصلت في شهر أكتوبر إلى 78%.

يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.
وتقوم إدارة الجودة وحماية العملاء بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر أكتوبر بهذه المطارات
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر أكتوبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر أكتوبر حيث وصلت إلى 73% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 71%.
وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث بلغت النسبة 76%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتصل إلى 60%، بينما ارتفعت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مرتفعة عن شهر سبتمبر الماضي حيث وصلت في شهر أكتوبر إلى 78%.

يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.
وتقوم إدارة الجودة وحماية العملاء بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:01 PM

"الطيران المدني": ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر أكتوبر بهذه المطارات

بواقع 73%.. وفق إحصائية أعلنتها وتهدف لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر أكتوبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر أكتوبر حيث وصلت إلى 73% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي والتي بلغت فيه النسبة 71%.
وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث بلغت النسبة 76%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتصل إلى 60%، بينما ارتفعت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 76%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مرتفعة عن شهر سبتمبر الماضي حيث وصلت في شهر أكتوبر إلى 78%.

يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على إصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.
وتقوم إدارة الجودة وحماية العملاء بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية؛ بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

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