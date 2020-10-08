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مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

لو طبقت الأنظمة من الآسيوي والفيفا احتجاج ‫النصر مقبول

كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم".

دوري أبطال آسيا النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس
سبق

كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم".

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
11:55 PM

مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

لو طبقت الأنظمة من الآسيوي والفيفا احتجاج ‫النصر مقبول

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هادي العصيمي - الرياض
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5,791

كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم".

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