مختص في لوائح الفيفا يكشف عن السيناريو الذي قد يحدث في احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

لو طبقت الأنظمة من الآسيوي والفيفا احتجاج ‫النصر مقبول

كشف أحمد الأمير الخبير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن السيناريو الذي قد يحدث في الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

وقال الأمير: "لو تم تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة من قِبل الاتحاد الآسيوي والفيفا بخصوص فترات التسجيل وطرق التسجيل ورخص المشاركة، فإن احتجاج ‫النصر سوف يقبل أما إذا تم التغاضي عنها أو عن بعضها فذلك كفيل بالرفض ولكن سوف تكون ‫كأس صاحبة كلمة الحسم".