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نائب وزير الخارجية يستقبل منسقة الأمين العام للأمم المتحدة

استعرضا أوجه التعاون القائم بين الجانبين والموضوعات المشتركة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، منسقة الأمين العام للأمم المتحدة ناتالي فوستييه.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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نائب وزير الخارجية يستقبل منسقة الأمين العام للأمم المتحدة
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، منسقة الأمين العام للأمم المتحدة ناتالي فوستييه.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:19 PM

نائب وزير الخارجية يستقبل منسقة الأمين العام للأمم المتحدة

استعرضا أوجه التعاون القائم بين الجانبين والموضوعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، منسقة الأمين العام للأمم المتحدة ناتالي فوستييه.


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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