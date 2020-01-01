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أكد انسحاب الميليشيات.. الجيش العراقي: السفارة الأمريكية مؤمَّنة بالكامل

أنهى كل مظاهر الاحتجاجات

أكد الجيش العراقي انسحاب جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم (الأربعاء).

وذكر الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت الاحتجاجات".

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية أمنت محيط السفارة بالكامل.

العراق بغداد الجيش العراقي مليشيا الحشد الشعبي السفارة الأمريكية ببغداد

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أكد انسحاب الميليشيات.. الجيش العراقي: السفارة الأمريكية مؤمَّنة بالكامل
سبق

أكد الجيش العراقي انسحاب جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم (الأربعاء).

وذكر الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت الاحتجاجات".

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية أمنت محيط السفارة بالكامل.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
09:36 PM

أكد انسحاب الميليشيات.. الجيش العراقي: السفارة الأمريكية مؤمَّنة بالكامل

أنهى كل مظاهر الاحتجاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش العراقي انسحاب جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية ببغداد، اليوم (الأربعاء).

وذكر الجيش في بيان أوردته "رويترز"، أنه "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت الاحتجاجات".

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية أمنت محيط السفارة بالكامل.

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