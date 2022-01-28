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الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة

يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل ومصحوبة برياح نشطة

تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة
سبق

تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:32 PM

الغبار يجتاح الخرج.. والدفاع المدني يحذر: الرؤية معدومة

يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل ومصحوبة برياح نشطة

أرشيفية
A A A
عبدالسلام العنزي - الخرج
3
2,812

تشهد محافظة الخرج والمراكز التابعة لها، الآن، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثّرت موجة الغبار، التي يُتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل محافظة الخرج والأجزاء المجاورة لها حتى مساء هذا اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن "الإنذار المبكر" التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدر صباح اليوم تحذيراً عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع استمرار لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، وطالبت "الهيئة" بأخذ كامل الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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