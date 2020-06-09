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فيديو مروع.. خدعة المسبح كادت تقتل صاحبها

تعلم الدرس القاسي ولن يكرر حماقته الغبية

وقف رجل روسي في الشرفة يعاين المسافة بينه وبين المسبح، وفجأة قفز من مكانه ليهبط في الماء مباشرة، لكنه ارتكب خطأ كاد يكلفه حياته، حين اصطدم بلوح زجاج على حافة المسبح، لينتهي به الأمر في المستشفى وهو يخضع لجراحتين عاجلتين.

وتحت عنوان "نهاية سيئة لخدعة غبية"، قال موقع "يوني لاد" البريطاني، أراد موظف بنك روسي ديميتري بريجورودوف، من موسكو، إضفاء نوع من الإثارة على الاحتفال بميلاده الثلاثين، فاستأجر فيلا بمسبح داخلي واستضاف أصدقاءه، وفي غمرة الاحتفال، قرر أن يقفز من شرفة المشاهدة المطلة على المسبح إلى الماء مباشرة.

ويظهر الفيديو الحادث، كيف انتهت قفزة "بريجورودوف" باصطدامه العنيف بلوح الزجاج الذي تحطم بالكامل، وتسبب بقطع في وترين من أوتار يديه، وإصابة في عظام ساقه اليسرى، إلى جانب جروح كثيرة في صدرة.

وحسب الموقع، قام أصدقاء "بريجورودوف" بنقله مباشرة إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بإجراء جراحتين في أوتار يديه، ومعالجة ساقه وجروح الصدر.

كما اضطر "بريجورودوف" إلى دفع غرامة مالية للشركة المؤجرة للفيلا، من أجل إجراء إصلاحات الحمام والزجاج المحيط به.

ويعلق الموقع قائلاً: "بالتأكيد تعلم بريجورودوف الدرس القاسي، ولن يكرر حماقته الغبية في ميلاده القادم".

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فيديو مروع.. خدعة المسبح كادت تقتل صاحبها
سبق

وقف رجل روسي في الشرفة يعاين المسافة بينه وبين المسبح، وفجأة قفز من مكانه ليهبط في الماء مباشرة، لكنه ارتكب خطأ كاد يكلفه حياته، حين اصطدم بلوح زجاج على حافة المسبح، لينتهي به الأمر في المستشفى وهو يخضع لجراحتين عاجلتين.

وتحت عنوان "نهاية سيئة لخدعة غبية"، قال موقع "يوني لاد" البريطاني، أراد موظف بنك روسي ديميتري بريجورودوف، من موسكو، إضفاء نوع من الإثارة على الاحتفال بميلاده الثلاثين، فاستأجر فيلا بمسبح داخلي واستضاف أصدقاءه، وفي غمرة الاحتفال، قرر أن يقفز من شرفة المشاهدة المطلة على المسبح إلى الماء مباشرة.

ويظهر الفيديو الحادث، كيف انتهت قفزة "بريجورودوف" باصطدامه العنيف بلوح الزجاج الذي تحطم بالكامل، وتسبب بقطع في وترين من أوتار يديه، وإصابة في عظام ساقه اليسرى، إلى جانب جروح كثيرة في صدرة.

وحسب الموقع، قام أصدقاء "بريجورودوف" بنقله مباشرة إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بإجراء جراحتين في أوتار يديه، ومعالجة ساقه وجروح الصدر.

كما اضطر "بريجورودوف" إلى دفع غرامة مالية للشركة المؤجرة للفيلا، من أجل إجراء إصلاحات الحمام والزجاج المحيط به.

ويعلق الموقع قائلاً: "بالتأكيد تعلم بريجورودوف الدرس القاسي، ولن يكرر حماقته الغبية في ميلاده القادم".

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
05:45 PM

فيديو مروع.. خدعة المسبح كادت تقتل صاحبها

تعلم الدرس القاسي ولن يكرر حماقته الغبية

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
14,735

وقف رجل روسي في الشرفة يعاين المسافة بينه وبين المسبح، وفجأة قفز من مكانه ليهبط في الماء مباشرة، لكنه ارتكب خطأ كاد يكلفه حياته، حين اصطدم بلوح زجاج على حافة المسبح، لينتهي به الأمر في المستشفى وهو يخضع لجراحتين عاجلتين.

وتحت عنوان "نهاية سيئة لخدعة غبية"، قال موقع "يوني لاد" البريطاني، أراد موظف بنك روسي ديميتري بريجورودوف، من موسكو، إضفاء نوع من الإثارة على الاحتفال بميلاده الثلاثين، فاستأجر فيلا بمسبح داخلي واستضاف أصدقاءه، وفي غمرة الاحتفال، قرر أن يقفز من شرفة المشاهدة المطلة على المسبح إلى الماء مباشرة.

ويظهر الفيديو الحادث، كيف انتهت قفزة "بريجورودوف" باصطدامه العنيف بلوح الزجاج الذي تحطم بالكامل، وتسبب بقطع في وترين من أوتار يديه، وإصابة في عظام ساقه اليسرى، إلى جانب جروح كثيرة في صدرة.

وحسب الموقع، قام أصدقاء "بريجورودوف" بنقله مباشرة إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بإجراء جراحتين في أوتار يديه، ومعالجة ساقه وجروح الصدر.

كما اضطر "بريجورودوف" إلى دفع غرامة مالية للشركة المؤجرة للفيلا، من أجل إجراء إصلاحات الحمام والزجاج المحيط به.

ويعلق الموقع قائلاً: "بالتأكيد تعلم بريجورودوف الدرس القاسي، ولن يكرر حماقته الغبية في ميلاده القادم".

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