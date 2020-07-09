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خلال هجوم نوعي.. الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في نهم

سقوط عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، مناطق جديدة في جبهة نهم في اتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً على الميليشيات الحوثية، تمكّنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة، واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وذكر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية، أدّت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال هجوم نوعي.. الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في نهم
سبق

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، مناطق جديدة في جبهة نهم في اتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً على الميليشيات الحوثية، تمكّنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة، واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وذكر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية، أدّت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
06:37 PM

خلال هجوم نوعي.. الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من الحوثيين في نهم

سقوط عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، مناطق جديدة في جبهة نهم في اتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا صباح اليوم هجوماً واسعاً على الميليشيات الحوثية، تمكّنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة، واستعادة آليات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وذكر أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية، أدّت لتدمير عدد من المدرعات والأطقم القتالية كانت محمّلة بالأفراد.

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