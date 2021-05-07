النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرياني": النظام الإيراني يمارس وصايته المباشرة على إدارة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي

"إيرلو" بات يتصرف كحاكم فعلي ويفرض نفسه المسؤول الأول عن ‎صنعاء

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يحاول فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن تحركات الضابط فيما يسمّى فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو؛ تؤكّد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف، أن‏ هذه التحركات دليلٌ على أن قيادات الميليشيا مجرد أدوات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانبين السياسي والعسكري حتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو؛ المصنّف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأكّد الوزير الإرياني؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العام حقيقة الأحداث منذ الانقلاب الحوثي، وتؤكّد محاولات النظام الإيراني لتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ هذا المشروع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني": النظام الإيراني يمارس وصايته المباشرة على إدارة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي
سبق

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يحاول فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن تحركات الضابط فيما يسمّى فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو؛ تؤكّد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف، أن‏ هذه التحركات دليلٌ على أن قيادات الميليشيا مجرد أدوات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانبين السياسي والعسكري حتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو؛ المصنّف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأكّد الوزير الإرياني؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العام حقيقة الأحداث منذ الانقلاب الحوثي، وتؤكّد محاولات النظام الإيراني لتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ هذا المشروع.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:25 PM

"الإرياني": النظام الإيراني يمارس وصايته المباشرة على إدارة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي

"إيرلو" بات يتصرف كحاكم فعلي ويفرض نفسه المسؤول الأول عن ‎صنعاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
5
760

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني يحاول فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

وأشار الوزير اليمني، إلى أن تحركات الضابط فيما يسمّى فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو؛ تؤكّد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف، أن‏ هذه التحركات دليلٌ على أن قيادات الميليشيا مجرد أدوات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانبين السياسي والعسكري حتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو؛ المصنّف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأكّد الوزير الإرياني؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العام حقيقة الأحداث منذ الانقلاب الحوثي، وتؤكّد محاولات النظام الإيراني لتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ هذا المشروع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة