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الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع

أعلن النادي الأهلي ,اليوم السبت ,عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ستبعده عن الملاعب لمدة (4) أسابيع.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية".

وتابع البيان "ويحتاج السومة إلى (4) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.

واستبدل السومة في الدقيقة 11 بعد إصابته في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الحزم، بينما بدا اللاعب السوري متأثرًا بالإصابة إذ بكى خلال تلقيه العلاج على مقاعد البدلاء.

الأهلي عمر السومة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع
سبق

أعلن النادي الأهلي ,اليوم السبت ,عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ستبعده عن الملاعب لمدة (4) أسابيع.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية".

وتابع البيان "ويحتاج السومة إلى (4) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.

واستبدل السومة في الدقيقة 11 بعد إصابته في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الحزم، بينما بدا اللاعب السوري متأثرًا بالإصابة إذ بكى خلال تلقيه العلاج على مقاعد البدلاء.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
09:15 PM

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات السومة أربعة أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النادي الأهلي ,اليوم السبت ,عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة، أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ستبعده عن الملاعب لمدة (4) أسابيع.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية".

وتابع البيان "ويحتاج السومة إلى (4) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول".

وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.

واستبدل السومة في الدقيقة 11 بعد إصابته في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الحزم، بينما بدا اللاعب السوري متأثرًا بالإصابة إذ بكى خلال تلقيه العلاج على مقاعد البدلاء.

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