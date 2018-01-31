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اختفاء 20 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" اشترتها إدارة "ترامب"

فريق "بايدن" يعتبر الوصول إليها لغزًا

ذكر موقع "بولتيكيو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سبق أن اشترتها الإدارة السابقة، لكن الوصول إليها أصبح يشكل لغزًا للبيت الأبيض، بحسب ما أوردت قناة "الشرق" اليوم الأحد.

ونقل "بولتيكيو" عن مسؤولين كبار في إدارة "بايدن" أن الجرعات وُزّعت على الولايات، لكن لم تُسجَّل بعد على أنها استُخدمت بالفعل في حملة التطعيم؛ إذ ينتظر عشرات الملايين من الأشخاص الحصول على اللقاح.

وأوضح الموقع أن مسؤولين آخرين في الإدارة أُصيبوا بالصدمة عندما علموا بعد وقت قصير من تنصيب "بايدن" أنه لا يوجد سوى القليل في احتياطي اللقاح الفيدرالي.

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اختفاء 20 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" اشترتها إدارة "ترامب"
سبق

ذكر موقع "بولتيكيو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سبق أن اشترتها الإدارة السابقة، لكن الوصول إليها أصبح يشكل لغزًا للبيت الأبيض، بحسب ما أوردت قناة "الشرق" اليوم الأحد.

ونقل "بولتيكيو" عن مسؤولين كبار في إدارة "بايدن" أن الجرعات وُزّعت على الولايات، لكن لم تُسجَّل بعد على أنها استُخدمت بالفعل في حملة التطعيم؛ إذ ينتظر عشرات الملايين من الأشخاص الحصول على اللقاح.

وأوضح الموقع أن مسؤولين آخرين في الإدارة أُصيبوا بالصدمة عندما علموا بعد وقت قصير من تنصيب "بايدن" أنه لا يوجد سوى القليل في احتياطي اللقاح الفيدرالي.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:32 PM

اختفاء 20 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" اشترتها إدارة "ترامب"

فريق "بايدن" يعتبر الوصول إليها لغزًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "بولتيكيو" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سبق أن اشترتها الإدارة السابقة، لكن الوصول إليها أصبح يشكل لغزًا للبيت الأبيض، بحسب ما أوردت قناة "الشرق" اليوم الأحد.

ونقل "بولتيكيو" عن مسؤولين كبار في إدارة "بايدن" أن الجرعات وُزّعت على الولايات، لكن لم تُسجَّل بعد على أنها استُخدمت بالفعل في حملة التطعيم؛ إذ ينتظر عشرات الملايين من الأشخاص الحصول على اللقاح.

وأوضح الموقع أن مسؤولين آخرين في الإدارة أُصيبوا بالصدمة عندما علموا بعد وقت قصير من تنصيب "بايدن" أنه لا يوجد سوى القليل في احتياطي اللقاح الفيدرالي.

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