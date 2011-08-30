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جدة.. إزالة تعديات على مساحة 3700 متر مربع بنطاق أبرق الرغامة

ضِمن جهود الأمانة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها

أزالت أمانة محافظة جدة -ممثلة في بلدية أبرق الرغامة- تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 3700 متر مربع، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني، بأن التعديات شملت سورًا حديث الإنشاء، واثنين من أساسيات البناء، وغرفة، وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية؛ مشيرًا إلى أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

أمانة محافظة جدة

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جدة.. إزالة تعديات على مساحة 3700 متر مربع بنطاق أبرق الرغامة
سبق

أزالت أمانة محافظة جدة -ممثلة في بلدية أبرق الرغامة- تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 3700 متر مربع، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني، بأن التعديات شملت سورًا حديث الإنشاء، واثنين من أساسيات البناء، وغرفة، وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية؛ مشيرًا إلى أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
01:41 PM

جدة.. إزالة تعديات على مساحة 3700 متر مربع بنطاق أبرق الرغامة

ضِمن جهود الأمانة للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أزالت أمانة محافظة جدة -ممثلة في بلدية أبرق الرغامة- تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 3700 متر مربع، بحي وادي مريخ، ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بمختلف أشكالها في جميع الأحياء.

وأفاد رئيس البلدية المهندس سعد محمد القحطاني، بأن التعديات شملت سورًا حديث الإنشاء، واثنين من أساسيات البناء، وغرفة، وحظيرة أغنام أقيمت بلا مستمسكات شرعية؛ مشيرًا إلى أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية؛ سيكون عُرضة للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية.

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