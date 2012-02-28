أمير الشمالية: الأوامر الملكية بضخ الشباب في المناصب القيادية يدفع مسيرة التنمية

هنأ ولي العهد بصدور الموافقة الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الأوامر الملكية.

وأوضح أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - تؤكد الاستمرار لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال ضخ شباب الوطن في المناصب القيادية للإسهام في تسريع عملية التنمية التي تشهدها هذه البلاد لمواكبة المتغيرات والمتطلبات اللازمة.

وهنأ الأمير فيصل بن خالد ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الموافقة الملكية الكريمة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت في ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني ، مشيرًا إلى أهمية هذه الوثيقة في الحفاظ على أمن الوطن.

وأكد في ختام تصريحه أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.