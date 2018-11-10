بالفيديو.. تحذير للشرطة: إذا شاهدتم هذه المرأة في النافذة راقبوها جيدًا

بعد أكثر من 5 آلاف ضحية للعبودية بمنازل البريطانيين

"إذا شاهدتم هذه المرأة تقف في نافذة، وتقوم بتنظيفها، راقبوها جيدًا". كان هذا هو التحذير المشدد الذي أصدرته شرطة مقاطعة سومرست وآفون لأفرادها وللمناطق المجاورة، لافتة إلى أن المرأة ربما تكون إحدى ضحايا العبودية بمنازل البريطانيين.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إنه مشهد بريء لامرأة تقوم بتنظيف النافذة، وربما تشاهدها بعد قليل وهي تضع القمامة بصندوق أمام باب المنزل، وتعود إلى الداخل بسرعة، لكنَّ وراء هذا المشهد واقعًا شريرًا ومريرًا؛ فربما تكون هذه المرأة الخادمة ضحية للعبودية بأحد المنازل في بريطانيا.

وتضيف الصحيفة: في عام 2017 تلقت الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا 5145 تقريرًا عن نساء وقعن ضحايا للعبودية في المنازل البريطانية. وتنتمي النساء إلى نحو 116 جنسية.

وتنقل الصحيفة عن الشرطة قولها: إن بعض أصحاب المنازل يحتفظون بوثائق وهواتف الضحايا، ولا يمنحونهن أموالاً، ويعملن مقابل الإقامة بالمنزل والحصول على الطعام.

وعن طرق التعرف على الضحايا تقول الشرطة: إنهن دائمًا صامتات، يعملن بجد، ستراهن ينظفن النوافذ، أو يضعن القمامة في الصناديق، لكنهن لا يخرجن من المنازل، راقبوهن، وإذا تعرفتم عليهن أبلغوا فورًا.