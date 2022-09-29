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الحكومة اليمنية تحذر من موجات نزوح كبيرة بسبب القصف العشوائي الحوثي للمدنيين

"الإرياني" دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب؛ بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضح "الإرياني" عبر حسابه في "تويتر"، أن عشرات الأسر اضطرت للنزوح من تلك المديريات في اتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان، التي تضم2،231،000 نازح يشكلون60 في المئة من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات، بحثا عن ملاذ أمن.

ولفت إلى أن استمرار التصعيد الحوثي وقصفه العشوائي؛ سيؤدي إلى موجات نزوح هي الأكبر منذ الانقلاب.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

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الحكومة اليمنية تحذر من موجات نزوح كبيرة بسبب القصف العشوائي الحوثي للمدنيين
سبق

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب؛ بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضح "الإرياني" عبر حسابه في "تويتر"، أن عشرات الأسر اضطرت للنزوح من تلك المديريات في اتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان، التي تضم2،231،000 نازح يشكلون60 في المئة من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات، بحثا عن ملاذ أمن.

ولفت إلى أن استمرار التصعيد الحوثي وقصفه العشوائي؛ سيؤدي إلى موجات نزوح هي الأكبر منذ الانقلاب.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:10 PM

الحكومة اليمنية تحذر من موجات نزوح كبيرة بسبب القصف العشوائي الحوثي للمدنيين

"الإرياني" دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب؛ بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأوضح "الإرياني" عبر حسابه في "تويتر"، أن عشرات الأسر اضطرت للنزوح من تلك المديريات في اتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان، التي تضم2،231،000 نازح يشكلون60 في المئة من إجمالي النازحين في مختلف المحافظات، بحثا عن ملاذ أمن.

ولفت إلى أن استمرار التصعيد الحوثي وقصفه العشوائي؛ سيؤدي إلى موجات نزوح هي الأكبر منذ الانقلاب.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

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