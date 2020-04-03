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الولايات المتحدة: 1169 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. والإجمالي يتجاوز 6 آلاف ضحية

"البنتاغون": العمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا.

في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 1169 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. والإجمالي يتجاوز 6 آلاف ضحية
سبق

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا.

في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:02 AM

الولايات المتحدة: 1169 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. والإجمالي يتجاوز 6 آلاف ضحية

"البنتاغون": العمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا.

في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

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