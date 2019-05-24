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داخل صالة سينمائية بمكة.. "ابن الهيثم" يشد الانتباه في "خفايا القمر"

رحلة من الظلام إلى النور تتوج فعالية جاذبة تتواصل حتى نهاية رمضان

حَظِيَ فيلم "الحسن بن الهيثم" السينمائي، بإعجاب زوار فعالية "رمضان وخفايا القمر" رحلة من الظلام إلى النور، والذي يتحدث عن عالم البصريات المسلم الحسن ابن الهيثم.

وشدّ الفيلم انتباه الكبار والأطفال معًا؛ وذلك لأهمية المعلومات المقدمة والتي تَحَدّثت عن العالم بطريقة مبسطة وسهلة ومشوقة، واستخدام الرسوم الكرتونية في الفيلم.

وقد وفر القائمون على الفعالية صالة سينمائية مجهزة ومكيفة في أرض الفعالية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتعتبر فعالية "رمضان وخفايا القمر" التي تستمر حتى التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ ترفيهية وثقافية وعلمية، تهدف إلى اكتشاف القمر والكون الرحيب ومراحل التكون في الأشكال ومسميات كوكب القمر، وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم.

ومن بين تلك الإسهامات عالم البصريات الحسن بن الهيثم، الذي يُعتبر رائدًا من رواد التفكير العلمي وذا باع في علم البصريات والرؤية، بأسلوب تفاعلي ممتع، يناسب كل الأعمار.

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داخل صالة سينمائية بمكة.. "ابن الهيثم" يشد الانتباه في "خفايا القمر"
سبق

حَظِيَ فيلم "الحسن بن الهيثم" السينمائي، بإعجاب زوار فعالية "رمضان وخفايا القمر" رحلة من الظلام إلى النور، والذي يتحدث عن عالم البصريات المسلم الحسن ابن الهيثم.

وشدّ الفيلم انتباه الكبار والأطفال معًا؛ وذلك لأهمية المعلومات المقدمة والتي تَحَدّثت عن العالم بطريقة مبسطة وسهلة ومشوقة، واستخدام الرسوم الكرتونية في الفيلم.

وقد وفر القائمون على الفعالية صالة سينمائية مجهزة ومكيفة في أرض الفعالية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتعتبر فعالية "رمضان وخفايا القمر" التي تستمر حتى التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ ترفيهية وثقافية وعلمية، تهدف إلى اكتشاف القمر والكون الرحيب ومراحل التكون في الأشكال ومسميات كوكب القمر، وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم.

ومن بين تلك الإسهامات عالم البصريات الحسن بن الهيثم، الذي يُعتبر رائدًا من رواد التفكير العلمي وذا باع في علم البصريات والرؤية، بأسلوب تفاعلي ممتع، يناسب كل الأعمار.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
02:17 PM

داخل صالة سينمائية بمكة.. "ابن الهيثم" يشد الانتباه في "خفايا القمر"

رحلة من الظلام إلى النور تتوج فعالية جاذبة تتواصل حتى نهاية رمضان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,592

حَظِيَ فيلم "الحسن بن الهيثم" السينمائي، بإعجاب زوار فعالية "رمضان وخفايا القمر" رحلة من الظلام إلى النور، والذي يتحدث عن عالم البصريات المسلم الحسن ابن الهيثم.

وشدّ الفيلم انتباه الكبار والأطفال معًا؛ وذلك لأهمية المعلومات المقدمة والتي تَحَدّثت عن العالم بطريقة مبسطة وسهلة ومشوقة، واستخدام الرسوم الكرتونية في الفيلم.

وقد وفر القائمون على الفعالية صالة سينمائية مجهزة ومكيفة في أرض الفعالية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وتعتبر فعالية "رمضان وخفايا القمر" التي تستمر حتى التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ ترفيهية وثقافية وعلمية، تهدف إلى اكتشاف القمر والكون الرحيب ومراحل التكون في الأشكال ومسميات كوكب القمر، وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم.

ومن بين تلك الإسهامات عالم البصريات الحسن بن الهيثم، الذي يُعتبر رائدًا من رواد التفكير العلمي وذا باع في علم البصريات والرؤية، بأسلوب تفاعلي ممتع، يناسب كل الأعمار.

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