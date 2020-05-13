"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 20 مشروعًا خلال إبريل

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عددٍ من مشروعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر إبريل الماضي 20 مشروعًا في 10 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عددٍ من الفلل في أربعة مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، وهي: (إسكان الزلفي، الدوادمي، رماح، العيينة)، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، وثلاثة مشروعات في القصيم (إسكان عنيزة، النبهانية، البدائع)، ومشروع في جازان (إسكان صبيا)، وثلاثة مشروعات في الحدود الشمالية (إسكان طريف، عرعر، رفحاء)، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروعين في الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، وأخيرًا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران. وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشروعات الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map. ويشرف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان على 76 مشروعًا ضمن مشروعات البيع على الخريطة، توفر نحو 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قِبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونيًا. وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 20 مشروعًا خلال إبريل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-13 واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عددٍ من مشروعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر إبريل الماضي 20 مشروعًا في 10 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عددٍ من الفلل في أربعة مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، وهي: (إسكان الزلفي، الدوادمي، رماح، العيينة)، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، وثلاثة مشروعات في القصيم (إسكان عنيزة، النبهانية، البدائع)، ومشروع في جازان (إسكان صبيا)، وثلاثة مشروعات في الحدود الشمالية (إسكان طريف، عرعر، رفحاء)، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروعين في الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، وأخيرًا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.



وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشروعات الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.



ويشرف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان على 76 مشروعًا ضمن مشروعات البيع على الخريطة، توفر نحو 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قِبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونيًا.



وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 01:10 AM

اخر تعديل 13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 04:17 AM

"سكني" يواصل تسليم "الفلل الجاهزة" في 20 مشروعًا خلال إبريل في 10 مناطق حول المملكة:





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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عددٍ من مشروعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر إبريل الماضي 20 مشروعًا في 10 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عددٍ من الفلل في أربعة مشروعات للفلل الجاهزة بمنطقة الرياض، وهي: (إسكان الزلفي، الدوادمي، رماح، العيينة)، بالإضافة إلى مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، وثلاثة مشروعات في القصيم (إسكان عنيزة، النبهانية، البدائع)، ومشروع في جازان (إسكان صبيا)، وثلاثة مشروعات في الحدود الشمالية (إسكان طريف، عرعر، رفحاء)، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، تيماء)، ومشروعين في الجوف (إسكان سكاكا1، القريات)، وأخيرًا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.



وتتوزع مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عددٍ من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشروعات بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشروعات الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.



ويشرف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان على 76 مشروعًا ضمن مشروعات البيع على الخريطة، توفر نحو 134 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، تحتضنها مدن المملكة بأسعار منافسة في السوق تراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال، وبجودة عالية، إذ ينفذها مطورون عقاريون مؤهلون من قِبل الوزارة، التي تحوّلت من دور المطور المباشر للوحدات السكنية إلى دور المشرف والمنظم، حيث تتواصل زياراتها الرقابية عليها بشكل مباشر للتأكد من استيفائها للمواصفات والمقاييس، وكذلك لضمان سرعة الإنجاز والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، إضافةً إلى استحداث خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، بجانب الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع العقود إلكترونيًا.



وكان برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.