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"عقبة الشايف" تتعثر والمشقة تتواصل في قمم آل يحيى بجازان

منذ بدأت أعمال الإنشاءات وتمهيد الطريق دون أن يكتمل المشروع

تواصلت المشقة بعقبة الشايف بجبال آل يحيى شرق منطقة جازان في محافظة الداير بني مالك، منذ مدة تقارب العشر سنوات منذ بدأت أعمال الإنشاءات وتمهيد الطريق دون أن يكتمل المشروع الذي يؤرق سكان الجبل.

وتتزايد معاناة السكان مع هطول الأمطار وتتحول إلى حالة من العجز عن التنقل والانقطاعات المتكررة ويحتجز السكان في الجبل أحياناً، وينتظرون معدات من الجهات المعنية لفتح وتمهيد طريقهم.

وتسبب عدم الانتهاء من سفلتة وإنجازات العقبة بآل يحيى وفقاً للسكان في رفع أسعار صهاريج المياه والمواد الأخرى، علاوة على الاشتراطات السابقة التي يتم اشتراطها لدخول المواد الغذائية ومواد البناء لأعلى الجبل من قبل الجهات المختصة نظراً لقربه من الحدود.

وناشد سكان الجبل الجهات العليا النظر في معاناتهم التي طال أمدها دون أن تنتهي عند حل، وتسببت في خلق معاناة أخرى.

ومن جهته، أوضح المهندس قاسم الغزواني مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان لـ"سبق"، أن طريق آل يحيى نفذ على ثلاث مراحل وكانت المرحلة الأولى منتهية ومدرجة في مشروع الصيانة عقد 903 وتبدأ من مفرق دفا على طريق بني مالك الربوعة إلى مفرق آل زيدان.

وأضاف: المرحلة الثانية تنفيذ شركة ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية مج 10، وقد أنهى فعلياً جميع الأعمال المطلوبة سابقاً، ولكن نظراً لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة آل يحيى بداية عام 1438 تضررت أجزاء كبيرة من الطريق المنفذ من قبلهم، وبمراجعة التصاميم تبين أنه نتيجة لأعمال القطع المستحدث للطريق يجب إضافة عبارة جديدة ليتم تصريف المياه لمنع انجراف الطريق بعد إعادته ثانية.

وأضاف: وعليه تم تكليف المقاول بصيانة الوصلة دورياً لحين تدبير تكاليف إنشاء العبارة نظراً لانتهاء كميات المشروع الأول.

وزاد بقوله: المرحلة الثالثة تنفيذ مؤسسة أخرى ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة السادسة وقد أنهى المقاول معظم أعمال القطع في الطريق، بل وصل في بعض مواقعه لطبقة القاعدة الترابية ونظراً لوجود مشكلة في تصميم عبارة في بداية الوصلة لم يتمكن المقاول من تنفيذ الوصلة لحين حل هذا الإشكال، وقام الفرع بتكليف المقاول بمتابعة صيانة الطريق للمواطنين لحين حل الإشكال.

وقال "الغزواني": وتم عقد اجتماعات مع كل المقاولين مؤخراً وتوجيههم بمتابعة أعمال الصيانة ووضع الحلول اللازمة لاستئناف الأعمال في كلا المشروعين، وجار التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لاعتماد تنفيذ هذه الحلول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عقبة الشايف" تتعثر والمشقة تتواصل في قمم آل يحيى بجازان
سبق

تواصلت المشقة بعقبة الشايف بجبال آل يحيى شرق منطقة جازان في محافظة الداير بني مالك، منذ مدة تقارب العشر سنوات منذ بدأت أعمال الإنشاءات وتمهيد الطريق دون أن يكتمل المشروع الذي يؤرق سكان الجبل.

وتتزايد معاناة السكان مع هطول الأمطار وتتحول إلى حالة من العجز عن التنقل والانقطاعات المتكررة ويحتجز السكان في الجبل أحياناً، وينتظرون معدات من الجهات المعنية لفتح وتمهيد طريقهم.

وتسبب عدم الانتهاء من سفلتة وإنجازات العقبة بآل يحيى وفقاً للسكان في رفع أسعار صهاريج المياه والمواد الأخرى، علاوة على الاشتراطات السابقة التي يتم اشتراطها لدخول المواد الغذائية ومواد البناء لأعلى الجبل من قبل الجهات المختصة نظراً لقربه من الحدود.

وناشد سكان الجبل الجهات العليا النظر في معاناتهم التي طال أمدها دون أن تنتهي عند حل، وتسببت في خلق معاناة أخرى.

ومن جهته، أوضح المهندس قاسم الغزواني مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان لـ"سبق"، أن طريق آل يحيى نفذ على ثلاث مراحل وكانت المرحلة الأولى منتهية ومدرجة في مشروع الصيانة عقد 903 وتبدأ من مفرق دفا على طريق بني مالك الربوعة إلى مفرق آل زيدان.

وأضاف: المرحلة الثانية تنفيذ شركة ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية مج 10، وقد أنهى فعلياً جميع الأعمال المطلوبة سابقاً، ولكن نظراً لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة آل يحيى بداية عام 1438 تضررت أجزاء كبيرة من الطريق المنفذ من قبلهم، وبمراجعة التصاميم تبين أنه نتيجة لأعمال القطع المستحدث للطريق يجب إضافة عبارة جديدة ليتم تصريف المياه لمنع انجراف الطريق بعد إعادته ثانية.

وأضاف: وعليه تم تكليف المقاول بصيانة الوصلة دورياً لحين تدبير تكاليف إنشاء العبارة نظراً لانتهاء كميات المشروع الأول.

وزاد بقوله: المرحلة الثالثة تنفيذ مؤسسة أخرى ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة السادسة وقد أنهى المقاول معظم أعمال القطع في الطريق، بل وصل في بعض مواقعه لطبقة القاعدة الترابية ونظراً لوجود مشكلة في تصميم عبارة في بداية الوصلة لم يتمكن المقاول من تنفيذ الوصلة لحين حل هذا الإشكال، وقام الفرع بتكليف المقاول بمتابعة صيانة الطريق للمواطنين لحين حل الإشكال.

وقال "الغزواني": وتم عقد اجتماعات مع كل المقاولين مؤخراً وتوجيههم بمتابعة أعمال الصيانة ووضع الحلول اللازمة لاستئناف الأعمال في كلا المشروعين، وجار التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لاعتماد تنفيذ هذه الحلول.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
01:43 AM

"عقبة الشايف" تتعثر والمشقة تتواصل في قمم آل يحيى بجازان

منذ بدأت أعمال الإنشاءات وتمهيد الطريق دون أن يكتمل المشروع

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محمد المواسي - جازان
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تواصلت المشقة بعقبة الشايف بجبال آل يحيى شرق منطقة جازان في محافظة الداير بني مالك، منذ مدة تقارب العشر سنوات منذ بدأت أعمال الإنشاءات وتمهيد الطريق دون أن يكتمل المشروع الذي يؤرق سكان الجبل.

وتتزايد معاناة السكان مع هطول الأمطار وتتحول إلى حالة من العجز عن التنقل والانقطاعات المتكررة ويحتجز السكان في الجبل أحياناً، وينتظرون معدات من الجهات المعنية لفتح وتمهيد طريقهم.

وتسبب عدم الانتهاء من سفلتة وإنجازات العقبة بآل يحيى وفقاً للسكان في رفع أسعار صهاريج المياه والمواد الأخرى، علاوة على الاشتراطات السابقة التي يتم اشتراطها لدخول المواد الغذائية ومواد البناء لأعلى الجبل من قبل الجهات المختصة نظراً لقربه من الحدود.

وناشد سكان الجبل الجهات العليا النظر في معاناتهم التي طال أمدها دون أن تنتهي عند حل، وتسببت في خلق معاناة أخرى.

ومن جهته، أوضح المهندس قاسم الغزواني مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان لـ"سبق"، أن طريق آل يحيى نفذ على ثلاث مراحل وكانت المرحلة الأولى منتهية ومدرجة في مشروع الصيانة عقد 903 وتبدأ من مفرق دفا على طريق بني مالك الربوعة إلى مفرق آل زيدان.

وأضاف: المرحلة الثانية تنفيذ شركة ضمن أعمال مشروع الطرق الزراعية مج 10، وقد أنهى فعلياً جميع الأعمال المطلوبة سابقاً، ولكن نظراً لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة آل يحيى بداية عام 1438 تضررت أجزاء كبيرة من الطريق المنفذ من قبلهم، وبمراجعة التصاميم تبين أنه نتيجة لأعمال القطع المستحدث للطريق يجب إضافة عبارة جديدة ليتم تصريف المياه لمنع انجراف الطريق بعد إعادته ثانية.

وأضاف: وعليه تم تكليف المقاول بصيانة الوصلة دورياً لحين تدبير تكاليف إنشاء العبارة نظراً لانتهاء كميات المشروع الأول.

وزاد بقوله: المرحلة الثالثة تنفيذ مؤسسة أخرى ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة السادسة وقد أنهى المقاول معظم أعمال القطع في الطريق، بل وصل في بعض مواقعه لطبقة القاعدة الترابية ونظراً لوجود مشكلة في تصميم عبارة في بداية الوصلة لم يتمكن المقاول من تنفيذ الوصلة لحين حل هذا الإشكال، وقام الفرع بتكليف المقاول بمتابعة صيانة الطريق للمواطنين لحين حل الإشكال.

وقال "الغزواني": وتم عقد اجتماعات مع كل المقاولين مؤخراً وتوجيههم بمتابعة أعمال الصيانة ووضع الحلول اللازمة لاستئناف الأعمال في كلا المشروعين، وجار التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لاعتماد تنفيذ هذه الحلول.

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