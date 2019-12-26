النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة الملك سعود يفتتح المدرج التعليمي والنادي الرياضي بكلية العلوم

تفقد قاعات الاختبارات ووقف على جاهزيتها لخدمة المستفيدين منها

دشن مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم الخميس، النادي الرياضي بكلية العلوم, وتجول في أروقة النادي بصحبة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الذي كان في مقدمه مستقبليه بالإضافة لوكلاء ووكيلات الكلية ورؤساء الأقسام.

وتفصيلاً، شارك مدير الجامعة طلاب الكلية هواياتهم وألعابهم المختلفة في النادي الرياضي، الذي تهدف كلية العلوم من خلال تأسيسه إلى وضع خيار إضافي أمام الطالب لملء وقت فراغه داخل الكلية بما يعود عليه بالنفع.

وافتتح مدير الجامعة المدرج التعليمي بالكلية الذي جرى إعادة تأهيله مؤخراً والذي يتسع لـ90 طالباً, فيما تختلف استخداماته ما بين إقامة المحاضرات وعقد الاختبارات, حيث يأتي إعادة تأهيل المدرج التعليمي تماشياً مع سياسة رفع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها الجامعة.

وتفقد مدير الجامعة خلال الزيارة قاعات الاختبارات في الكلية ووقف على جاهزيتها لخدمة الأعداد الكبيرة المستفيدة منها من داخل وخارج كلية العلوم.

وفي ختام الزيارة وجه عميد كلية العلوم شكره الجزيل لمدير الجامعة للدعم الممتد التي توليه إدارة الجامعة لكل المشاريع التي تهم الطلاب والطالبات ولتذليها كل العقبات في سبيل تحقيقها.

جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير جامعة الملك سعود يفتتح المدرج التعليمي والنادي الرياضي بكلية العلوم
سبق

دشن مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم الخميس، النادي الرياضي بكلية العلوم, وتجول في أروقة النادي بصحبة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الذي كان في مقدمه مستقبليه بالإضافة لوكلاء ووكيلات الكلية ورؤساء الأقسام.

وتفصيلاً، شارك مدير الجامعة طلاب الكلية هواياتهم وألعابهم المختلفة في النادي الرياضي، الذي تهدف كلية العلوم من خلال تأسيسه إلى وضع خيار إضافي أمام الطالب لملء وقت فراغه داخل الكلية بما يعود عليه بالنفع.

وافتتح مدير الجامعة المدرج التعليمي بالكلية الذي جرى إعادة تأهيله مؤخراً والذي يتسع لـ90 طالباً, فيما تختلف استخداماته ما بين إقامة المحاضرات وعقد الاختبارات, حيث يأتي إعادة تأهيل المدرج التعليمي تماشياً مع سياسة رفع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها الجامعة.

وتفقد مدير الجامعة خلال الزيارة قاعات الاختبارات في الكلية ووقف على جاهزيتها لخدمة الأعداد الكبيرة المستفيدة منها من داخل وخارج كلية العلوم.

وفي ختام الزيارة وجه عميد كلية العلوم شكره الجزيل لمدير الجامعة للدعم الممتد التي توليه إدارة الجامعة لكل المشاريع التي تهم الطلاب والطالبات ولتذليها كل العقبات في سبيل تحقيقها.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
11:12 PM

مدير جامعة الملك سعود يفتتح المدرج التعليمي والنادي الرياضي بكلية العلوم

تفقد قاعات الاختبارات ووقف على جاهزيتها لخدمة المستفيدين منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

دشن مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اليوم الخميس، النادي الرياضي بكلية العلوم, وتجول في أروقة النادي بصحبة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور ناصر الداغري الذي كان في مقدمه مستقبليه بالإضافة لوكلاء ووكيلات الكلية ورؤساء الأقسام.

وتفصيلاً، شارك مدير الجامعة طلاب الكلية هواياتهم وألعابهم المختلفة في النادي الرياضي، الذي تهدف كلية العلوم من خلال تأسيسه إلى وضع خيار إضافي أمام الطالب لملء وقت فراغه داخل الكلية بما يعود عليه بالنفع.

وافتتح مدير الجامعة المدرج التعليمي بالكلية الذي جرى إعادة تأهيله مؤخراً والذي يتسع لـ90 طالباً, فيما تختلف استخداماته ما بين إقامة المحاضرات وعقد الاختبارات, حيث يأتي إعادة تأهيل المدرج التعليمي تماشياً مع سياسة رفع كفاءة الإنفاق التي تنتهجها الجامعة.

وتفقد مدير الجامعة خلال الزيارة قاعات الاختبارات في الكلية ووقف على جاهزيتها لخدمة الأعداد الكبيرة المستفيدة منها من داخل وخارج كلية العلوم.

وفي ختام الزيارة وجه عميد كلية العلوم شكره الجزيل لمدير الجامعة للدعم الممتد التي توليه إدارة الجامعة لكل المشاريع التي تهم الطلاب والطالبات ولتذليها كل العقبات في سبيل تحقيقها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,872
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,514
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,881
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,395

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة