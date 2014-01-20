غدًا.. "جامعة جدة" تطلق مسابقة القرآن الكريم في دورتها العاشرة

بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية

يطلق مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان غداً الأحد، فعاليات "مسابقة القرآن الكريم" في دورتها العاشرة تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة، بمقر الجامعة بالفيصلية .

وأكملت الجامعة استعداداتها لإطلاق أكبر تنافس طلابي على مستوى المملكة في حفظ كتاب الله الكريم في مختلف فروع المسابقة الأربعة وهي: الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد"، والثاني "حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد"، والثالث "حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد"، والرابع "حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد"، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 500 ألف ريال .

وأكد أمين عام المسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان على مباشرة الأمانة العامة للمسابقة أعمالها عبر لجانها المتخصصة لإظهار هذا الحدث في مستوى رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لحفظة كتاب الله الكريم وتبنيها لمختلف المسابقات التي تذكي روح التنافس فيه، مشيراً إلى أن المسابقة جاءت على مسارين، يشمل الأول منها طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة، والثاني طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة.

وتطرق باعثمان لوضع آليات الاختبارات واستمارات رصد الدرجات للمتسابقين، والتي تتم من قبل لجان متخصصة في إدارة مثل هذه المسابقات وفق آلية متطورة تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى، منوهاً بمراعاة المتسابقين لتقديم قراءة متقنة وخالية من أخطاء الحفظ ومراعاة أحكام التجويد والوقف والابتداء، حيث حددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات التي أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، مشيراً إلى أن قواعد التحكيم تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحفظ، والتجويد، والأداء وحسن التلاوة.

ونوه بأن المسابقة التي شقت عامها العاشر في إذكاء روح التنافس في حفظ كتاب الله الكريم تلقى الدعم المتواصل من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز لمسيرة المسابقة التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم، معرجاً على المعرض المصاحب لفعاليات المسابقة والذي يعطي الزائرين تصوراً عن الخدمات التي توليها القيادة الرشيدة في خدمة كتاب الله الكريم ورعاية حفظته والاهتمام بتدريسه وتلاوته وحفظه والتوسع في تخصصاته.

وأشار باعثمان إلى دعم ومتابعة واهتمام مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بهذه المسابقة التي تركز على خدمة القرآن الكريم والعناية به مما يرسخ دور الجامعة التكاملي في الاهتمام بكتاب الله تعالى والتوسع في دراساته وعلومه وجذب النشء إليه لما يمثله من مكانة في التكوين الفكري والحضاري للأمة الإسلامية والأثر العظيم في النفوس وتجسيد الإقبال الكبير عليه .