أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عن توفيره لمصليات متنقّلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحامًا من المواطنين والمقيمين. يأتي ذلك لتمكين المصلين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت عليهم بعض إصدارات الرئاسة التوعوية. واستفاد من المصليات الموزعة 2946 مصليًا، بواقع 38 فرضًا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي. وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

توفير مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والأماكن العامة بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عن توفيره لمصليات متنقّلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحامًا من المواطنين والمقيمين.



يأتي ذلك لتمكين المصلين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت عليهم بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.



واستفاد من المصليات الموزعة 2946 مصليًا، بواقع 38 فرضًا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.



وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 06:44 PM

توفير مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والأماكن العامة بالرياض استفاد منها 2946 مصليًا خلال شهر





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أعلن فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، عن توفيره لمصليات متنقّلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحامًا من المواطنين والمقيمين.



يأتي ذلك لتمكين المصلين من إقامة صلاتَي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت عليهم بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.



واستفاد من المصليات الموزعة 2946 مصليًا، بواقع 38 فرضًا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.



وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، بدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.