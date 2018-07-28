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أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب"

قالت: تناسب كل الأعمار بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا

أعلنت شركة "الماجد للعود" عن مهرجانها بعنوان "تستاهل الطيب" الذي يحتوي على أكثر من 65 باقة تناسب كل الأعمار والفئات المختلفة من أفضل العطور والأكثر مبيعاً لدى "الماجد للعود"، حيث تم إخراجها بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا وصناديق بمحتوى وأشكال مختلفة بطابع جميل ومتنوعة ويناسب الذكر والأنثى، ويمكن تقديمه كهدية لمختلف المناسبات المتنوعة؛ مثل التخرج والزفاف والعيد... وغيرها من المناسبات .

وتهتم شركة "الماجد اللعود" بجودة أي منتج، بالإضافة إلى تغليفها بطريقة مناسبة، وتهتم أيضاً بتنوع الباقات لديها التي يصل عددها لأكثر من 65 باقة تُناسب كل المُناسبات والأذواق، وتلائم الرجال والنساء بفئات أعمارهم المختلفة.

يُذكر أن المهرجان في نهايته لمن أراد أن يستفيد، ويلحق العروض عبر الفروع أو المتجر الإلكتروني أدناه:

https://www.almajed4oud.com/ar-sa/

ولمعرفة أقرب فرع للماجد للعود يمكن للجميع تشغيل جوجل ماب لمعرفة أقرب الفروع.

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أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب"
سبق

أعلنت شركة "الماجد للعود" عن مهرجانها بعنوان "تستاهل الطيب" الذي يحتوي على أكثر من 65 باقة تناسب كل الأعمار والفئات المختلفة من أفضل العطور والأكثر مبيعاً لدى "الماجد للعود"، حيث تم إخراجها بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا وصناديق بمحتوى وأشكال مختلفة بطابع جميل ومتنوعة ويناسب الذكر والأنثى، ويمكن تقديمه كهدية لمختلف المناسبات المتنوعة؛ مثل التخرج والزفاف والعيد... وغيرها من المناسبات .

وتهتم شركة "الماجد اللعود" بجودة أي منتج، بالإضافة إلى تغليفها بطريقة مناسبة، وتهتم أيضاً بتنوع الباقات لديها التي يصل عددها لأكثر من 65 باقة تُناسب كل المُناسبات والأذواق، وتلائم الرجال والنساء بفئات أعمارهم المختلفة.

يُذكر أن المهرجان في نهايته لمن أراد أن يستفيد، ويلحق العروض عبر الفروع أو المتجر الإلكتروني أدناه:

https://www.almajed4oud.com/ar-sa/

ولمعرفة أقرب فرع للماجد للعود يمكن للجميع تشغيل جوجل ماب لمعرفة أقرب الفروع.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:24 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:43 PM

أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب"

قالت: تناسب كل الأعمار بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,426

أعلنت شركة "الماجد للعود" عن مهرجانها بعنوان "تستاهل الطيب" الذي يحتوي على أكثر من 65 باقة تناسب كل الأعمار والفئات المختلفة من أفضل العطور والأكثر مبيعاً لدى "الماجد للعود"، حيث تم إخراجها بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا وصناديق بمحتوى وأشكال مختلفة بطابع جميل ومتنوعة ويناسب الذكر والأنثى، ويمكن تقديمه كهدية لمختلف المناسبات المتنوعة؛ مثل التخرج والزفاف والعيد... وغيرها من المناسبات .

وتهتم شركة "الماجد اللعود" بجودة أي منتج، بالإضافة إلى تغليفها بطريقة مناسبة، وتهتم أيضاً بتنوع الباقات لديها التي يصل عددها لأكثر من 65 باقة تُناسب كل المُناسبات والأذواق، وتلائم الرجال والنساء بفئات أعمارهم المختلفة.

يُذكر أن المهرجان في نهايته لمن أراد أن يستفيد، ويلحق العروض عبر الفروع أو المتجر الإلكتروني أدناه:

https://www.almajed4oud.com/ar-sa/

ولمعرفة أقرب فرع للماجد للعود يمكن للجميع تشغيل جوجل ماب لمعرفة أقرب الفروع.

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