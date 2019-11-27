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خبير دولي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي حقق نتائج تفوق خططه

قال: دعم اكتتاب "أرامكو" دلالة على التكامل الاقتصادي

أكد المستشار الأمني والخبير في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإمارات تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، مبيناً أن مجلس التنسيق بين البلدين حقق نتائج تفوق خططه لوجود تكامل في الرؤى بين الدولتين علاقات لا تشوبها أي نوع من الأطماع.

وأضاف الدكتور "الأنصاري" في اتصال هاتفي عبر "إذاعة جدة" أن الزيارة تأتي استكمالاً لما بُدِئ سابقاً، وتستهدف تطوير العلاقات والمواقف المشتركة في التفاوض مع أي طرف يرغب في الاستثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي والصناعات، وإضافة زخم قوي للمشاريع المشتركة وزيادتها.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الإمارات والمملكة تجمعهما علاقة نموذجية حيث تتلقى الإمارات كل الدعم والتعاون من المملكة، فقد وقفت الأخيرة إلى جانب الدولة الحديثة ودعمتها اقتصادياً وسياسياً؛ وتوّج ذلك بتأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016 م، والذي كان من أهدافه وضع رؤية مشتركة تعمل على تدعيم العلاقات بين الدولتين، وكانت النتائج أفضل من التخطيط، كما هو الحال مع رؤية المملكة التي تحققت أهدافها قبل الوصول إلى 2030 وهذا يدل على صدق في التعامل بين الطرفين والنجاح هو النتيجة المتوقعة.

ونوّه بأن العلاقات بين السعودية والإمارات تصل إلى مرحلة التكامل في جميع المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهناك العديد من أوجه التعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنسيق الأمني بين الدولتين في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم حكومة الشرعية في اليمن والتنسيق في المواقف السياسية من أجل مواجهة الخطر والعبث الإيراني بقيادة النظام الملالي.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات والسعودية يمثل 46% من إجمالي مجموع ناتج الدول العربية، وهو ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد في الدولتين، كما أن التجارة الخارجية لكل منهما تمثل ما نسبته 53% من إجمالي التجارة الخارجية العربية ووصلت عدد المشاريع المشتركة بين الدولتين إلى 289 مشروعاً مشتركاً أضف لها المشاريع الخاصة بالأفراد في كلا الدولتين.

وعلّق على موقف الإمارات الذي أعلنته بخصوص دعم الاستثمار أو الاكتتاب في بقوله: إن "أرامكو" بأكثر من 1.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه خطوة واحدة يليها خطوات من التعاون والتكامل الاقتصادي تسهل علميات الاستثمار وتزيل العوائق وتزيد من تطوير التعاون المشترك بين الدولتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير دولي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي حقق نتائج تفوق خططه
سبق

أكد المستشار الأمني والخبير في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإمارات تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، مبيناً أن مجلس التنسيق بين البلدين حقق نتائج تفوق خططه لوجود تكامل في الرؤى بين الدولتين علاقات لا تشوبها أي نوع من الأطماع.

وأضاف الدكتور "الأنصاري" في اتصال هاتفي عبر "إذاعة جدة" أن الزيارة تأتي استكمالاً لما بُدِئ سابقاً، وتستهدف تطوير العلاقات والمواقف المشتركة في التفاوض مع أي طرف يرغب في الاستثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي والصناعات، وإضافة زخم قوي للمشاريع المشتركة وزيادتها.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الإمارات والمملكة تجمعهما علاقة نموذجية حيث تتلقى الإمارات كل الدعم والتعاون من المملكة، فقد وقفت الأخيرة إلى جانب الدولة الحديثة ودعمتها اقتصادياً وسياسياً؛ وتوّج ذلك بتأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016 م، والذي كان من أهدافه وضع رؤية مشتركة تعمل على تدعيم العلاقات بين الدولتين، وكانت النتائج أفضل من التخطيط، كما هو الحال مع رؤية المملكة التي تحققت أهدافها قبل الوصول إلى 2030 وهذا يدل على صدق في التعامل بين الطرفين والنجاح هو النتيجة المتوقعة.

ونوّه بأن العلاقات بين السعودية والإمارات تصل إلى مرحلة التكامل في جميع المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهناك العديد من أوجه التعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنسيق الأمني بين الدولتين في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم حكومة الشرعية في اليمن والتنسيق في المواقف السياسية من أجل مواجهة الخطر والعبث الإيراني بقيادة النظام الملالي.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات والسعودية يمثل 46% من إجمالي مجموع ناتج الدول العربية، وهو ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد في الدولتين، كما أن التجارة الخارجية لكل منهما تمثل ما نسبته 53% من إجمالي التجارة الخارجية العربية ووصلت عدد المشاريع المشتركة بين الدولتين إلى 289 مشروعاً مشتركاً أضف لها المشاريع الخاصة بالأفراد في كلا الدولتين.

وعلّق على موقف الإمارات الذي أعلنته بخصوص دعم الاستثمار أو الاكتتاب في بقوله: إن "أرامكو" بأكثر من 1.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه خطوة واحدة يليها خطوات من التعاون والتكامل الاقتصادي تسهل علميات الاستثمار وتزيل العوائق وتزيد من تطوير التعاون المشترك بين الدولتين.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:13 PM

خبير دولي: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي حقق نتائج تفوق خططه

قال: دعم اكتتاب "أرامكو" دلالة على التكامل الاقتصادي

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المستشار الأمني والخبير في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإمارات تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، مبيناً أن مجلس التنسيق بين البلدين حقق نتائج تفوق خططه لوجود تكامل في الرؤى بين الدولتين علاقات لا تشوبها أي نوع من الأطماع.

وأضاف الدكتور "الأنصاري" في اتصال هاتفي عبر "إذاعة جدة" أن الزيارة تأتي استكمالاً لما بُدِئ سابقاً، وتستهدف تطوير العلاقات والمواقف المشتركة في التفاوض مع أي طرف يرغب في الاستثمار في المنطقة خاصة في المجال النفطي والصناعات، وإضافة زخم قوي للمشاريع المشتركة وزيادتها.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الإمارات والمملكة تجمعهما علاقة نموذجية حيث تتلقى الإمارات كل الدعم والتعاون من المملكة، فقد وقفت الأخيرة إلى جانب الدولة الحديثة ودعمتها اقتصادياً وسياسياً؛ وتوّج ذلك بتأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عام 2016 م، والذي كان من أهدافه وضع رؤية مشتركة تعمل على تدعيم العلاقات بين الدولتين، وكانت النتائج أفضل من التخطيط، كما هو الحال مع رؤية المملكة التي تحققت أهدافها قبل الوصول إلى 2030 وهذا يدل على صدق في التعامل بين الطرفين والنجاح هو النتيجة المتوقعة.

ونوّه بأن العلاقات بين السعودية والإمارات تصل إلى مرحلة التكامل في جميع المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهناك العديد من أوجه التعاون على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنسيق الأمني بين الدولتين في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم حكومة الشرعية في اليمن والتنسيق في المواقف السياسية من أجل مواجهة الخطر والعبث الإيراني بقيادة النظام الملالي.

وأشار "الأنصاري" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات والسعودية يمثل 46% من إجمالي مجموع ناتج الدول العربية، وهو ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد في الدولتين، كما أن التجارة الخارجية لكل منهما تمثل ما نسبته 53% من إجمالي التجارة الخارجية العربية ووصلت عدد المشاريع المشتركة بين الدولتين إلى 289 مشروعاً مشتركاً أضف لها المشاريع الخاصة بالأفراد في كلا الدولتين.

وعلّق على موقف الإمارات الذي أعلنته بخصوص دعم الاستثمار أو الاكتتاب في بقوله: إن "أرامكو" بأكثر من 1.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذه خطوة واحدة يليها خطوات من التعاون والتكامل الاقتصادي تسهل علميات الاستثمار وتزيل العوائق وتزيد من تطوير التعاون المشترك بين الدولتين.

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