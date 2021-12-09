"المهندسين" تُصدر تعديلات على نظام مزاولة المهن الهندسية

لدعم قطاع الشركات والمكاتب الهندسية.. تعرف على التفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تعديلات جديدة على نظام مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية؛ لدعم أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية في القطاع، وبما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الهندسية التي تقدم للمستفيدين.

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف: من أبرز هذه التعديلات على نظام مزاولة المهن الهندسية والخاصة، التي أُصدرها المجلس، إلغاء شرط الحصول على موافقة جهة العمل للحصول على الترخيص، وإلغاء شرط تقديم رخصة وعقد الإيجار، ولا يجوز لمن انتهى اعتماده أو تصنيفه المهني مزاولة العمل الهندسي، ويشمل الترخيص جميع أنحاء المملكة.

وأضاف: عند إضافة الأنشطة للفرع الرئيس تتم إضافتها تلقائيًا للفروع، ولا يترتب على وفاة صاحب المكتب أو الشريك حلّ الشركة أو المكتب.

وأكّد "العبداللطيف" أن التعديلات تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت أصحاب الشركات والمكاتب بعد مجموعة من اللقاءات وورش العمل، بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تنفذها الهيئة للنهوض بدورها المهني في القطاع.

وأوضح أنها تأتي ضمن حزمة من مستهدفات الهيئة تجاه قطاع الشركات والمكاتب الهندسية للارتقاء بمستوى خدماتها للمستفيدين من المواطنين والمختصين في المجال الهندسي ولتحقيق الأهداف المرسومة في المملكة.